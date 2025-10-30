Íèµ¨µð¿Í¤¬Éß¤¯¡Ö£³¥Á¡¼¥ÕÀ©¡×°¤Éô´ÆÆÄ¡¢ÁÀ¤¤ÌÀ¤«¤¹¡¡¥Á¡¼¥Õ¿Ø¤Ï°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¹Æü¡¢Íèµ¨¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÌÜ¶Ì¿Í»ö¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤òÃÖ¤«¤º¡¢¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡ÊÂÇ·â¤È¹¶·â¤ÎÀïÎ¬¡¦Àï½Ñ¡Ë¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡Ê¼éÈ÷¤ÈÁöÎÝ¡Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÊÅê¼ê¤ÈÊá¼ê¡Ë¤Î£³ÉôÌç¤Ë¥Á¡¼¥Õ¤òÃÖ¤¯¡Ö£³¥Á¡¼¥ÕÀ©¡×¡£¶¶¾å¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¡¢£²·³¤«¤é£²Ç¯¤Ö¤ê£±·³Éüµ¢¤ÎÀîÁê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¡¢Â¼ÅÄ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Á¡¼¥Õ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½¢Ç¤¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Ç¤ÎÂçºþ¿·¤ËµÈÂ¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö£³ËÜ¤Î¼´¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Î²¼¤Ë£±¡¢£²¡¢£³·³¤Î³ÆÉôÌç¤Î¥³¡¼¥Á¤¬½Ä¤ËÏ¢¤Ê¤ë·Á¡£¥Á¡¼¥Õ¤òÉ®Æ¬¤Ëº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³ÆÉôÌç¤Î£±·³¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢»ØÆ³¡¦°éÀ®Êý¿Ë¤òÅý°ì¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£µÈÂ¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö£±¡¢£²¡¢£³·³¤ÎÁ´·³¤¬¶¦ÄÌ¤ÎÆ±¤¸Ç§¼±¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò£±¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡£°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£°ìËç´ä¤Ë¤Ê¤ë·Á¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾ðÊó¤Î¶¦Í¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£Äê´üÅª¤Ë¡Ê£±¡¢£²¡¢£³·³¤ÎÆ±ÉôÌç¥³¡¼¥Á¤Ç¡Ë¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È£³¥Á¡¼¥ÕÀ©¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¤Î½¼¼Â¤Ë´üÂÔ¡££±·³ÂÇ·â¤Ï¥¦¥£¡¼¥é¡¼¥³¡¼¥Á¤À¤±¤À¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤â¹¶¼é¤Î³ÆÉôÌç¤Ç½õ¸À¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤â»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡££±·³ÆâÌî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¤ÏµÈÀîÂç´ö»á¤¬£³·³¤«¤é¡¢£±·³³°Ìî¼éÈ÷·óÁöÎÝ¤Ïµµ°æ»á¤¬ÂÇ·â¤«¤éÇÛÃÖÅ¾´¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶¾å¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥ó½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê²¬ËÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤Ç¡ËÍèÇ¯¤ÏÆÃ¤Ë¡£¤¤¤«¤Ë¸úÎ¨ÎÉ¤¯¡¢½Ð¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÆÀÅÀ·÷¤Ë¿Ê¤á¤ë¤«¡£º£Ç¯¤ÏÆÀÅÀ·÷¡ÊÂÇÎ¨¡Ë¤â°¤¯¡¢Áö¼Ô¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÀîÁê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¼ººö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¤À¤«¤éÆâÌî¡¢³°Ìî¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î³ÆÃ´Åö¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤Ç¼é¤é¤Ê¤¤ã¼ºÅÀ¤òËÉ¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î½©¤Ï¼Á¤âÎÌ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¡×
¡¡Â¼ÅÄ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ö¿ô»úÅª¤Ë¸«Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÀö¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯¤Ê¤é¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½©¤Ç¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢²ÝÂê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×