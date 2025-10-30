◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦 阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）

「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は甲子園で第４戦が行われ、ソフトバンクが３―２で阪神を振り切り、３連勝で５年ぶりの日本一に王手をかけた。山川穂高内野手（３３）が２回、３試合連続本塁打となる先制ソロ。短期決戦の流れをたぐり寄せ、柳町の犠飛と代打・近藤の適時打で加点した。阪神は佐藤輝明内野手（２６）が８回、１９８５年のバースを超える球団新記録の日本シリーズ（Ｓ）初戦から４試合連続打点を挙げるなど２点を返したが、一歩及ばなかった。

連夜の「どすこい！」が敵地を黙らせた。日本ＳでＭＶＰレースを独走する４番の大活躍で、ついに王手。２回先頭、山川が１４８キロを振り抜いた。バックスクリーンへ３試合連続のアーチ。「（過去に）打っていた時と似ている。感覚は練習から非常にいいし、日本シリーズが終わっても『これはいいんじゃないか』という状態でオフを迎えられる」。完全によみがえった大砲の先制弾で、日本一へ加速した。

日本シリーズの３戦連発は史上最長タイの６人目。球団では、００年の城島（ダイエー）に続く２人目だ。「バースさんも？ なかなか、いかついメンバーでうれしい」。不振の今季は不動の４番の座も失った。日本シリーズの第１戦もスタメンを外れたが、第２戦から大爆発した。第１戦の代打を含め、９打数４安打７打点。５四球の出塁率６割４分３厘で「シーズンは何もない、すっとこどっこい。でも最後に、一時でも（絶好調が）来たのはうれしい」と心から喜んだ。

相手の配球も「意識しない。残りわずか。自分の技術に集中できている」と迷いはない。第２戦の試合前練習で好感触をつかんだことは明かしつつ、理由は秘密。普段は丁寧に解説するタイプだが「あしたも試合があるから内緒。もうすぐ終われば話せる」と“完全集中”を保った。小久保監督も「一戦必勝、やることは変わらず」と表情を引き締めたまま。４連勝でのゴールを「もちろん、そのつもりでやる」と宣言した。

２勝１敗から王手をかけたチームは過去２５度のうち、２４度が頂点に立っている。日本一確率は９６％だ。ヒーローは昨年、初めて日本シリーズを経験。第２戦の本塁打で連勝に導いた後、まさかの４連敗を喫した。「日本一の景色を見てみたい」と願ってきたが「もう、あしたの１打席目からまた頑張ることしか考えていない。全く打てなくても勝てばいい」と目がキラリ。自身のバットで悲願へ猛進するだけだ。（安藤 理）