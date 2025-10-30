◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日午前９時８分開始予定）、２勝２敗のタイとなったワールドシリーズ第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。７回途中４失点で敗戦投手となった翌日に、２試合ぶりの本塁打を狙う。ドジャースは勝てば２年連続のワールドシリーズ制覇に王手をかけ、負ければ後がなくなる崖っぷちに立たされる。大一番では２番にスミス、３番にベッツを置き、打率・０８０と不振のパヘスをスタメンから外した“新オーダー”で勝負に出た。 ベッツの３番起用は、ポストシーズンを含めて２１年９月６日の敵地カージナルス戦以来、約４年ぶりだ。

前日２８日（同２９日）の第４戦は、試合時間６時間３９分で延長１８回までもつれた第３戦の死闘翌日だったが、大谷は「１番・投手、ＤＨ」で投打の二刀流でフル出場。投げては３回にゲレロに逆転２ランを被弾するなど７回途中４失点で敗戦投手となり、打でも３打数無安打１四球で７試合ぶりに安打が出ず、チームは第３戦の劇的サヨナラ勝ちの勢いに乗ることはできず逆転負けを喫した。

勝てば王手、負ければ崖っぷちとなる一戦。ドジャースはスネル、ブルージェイズはイエサベージがともに第１戦から中４日で先発する。大谷は第１戦で対戦し、空振り三振と一ゴロの２打数無安打。今季メジャーデビューしたばかりの２２歳右腕にリベンジを果たして２戦ぶりのアーチを描きたいところだ。

第４戦こそ快音は響かなかったが、打撃の状態は決して悪くない。第３戦では２本塁打を放つなど４打数４安打５四球で、全９打席で出塁。ここまでポストシーズン１４試合では、球団タイ記録で史上２位タイとなる９本塁打を放っている。球団新記録、あと２本となったＰＳ最多記録に並ぶ本塁打にも期待がかかる。佐々木朗希投手（２３）の２試合ぶりの登板機会が訪れるかも注目だ。

この日が今季の本拠地最終戦となる。３０日（同３１日）の移動日を挟み、３１日（同１１月１日）、１１月１日（同２日）の第６、７戦はカナダ・トロントの敵地で行われる。２勝２敗で迎えた第５戦を勝ったチームがシリーズを制覇する確率は、過去６８チームで４６度の６７・６％。大きな意味を持つ一戦となる。

【ドジャース】

１（指）大谷翔平、２（捕）スミス、３（遊）ベッツ、４（一）フリーマン、５（右）Ｔ・ヘルナンデス、６（二）エドマン、７（三）マンシー、８（中）Ｅ・ヘルナンデス、９（左）コール、投・スネル＝左