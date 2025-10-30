※経済指標

＊米中古住宅仮契約件数（9月）23:00

結果 0.0％

予想 1.2％ 前回 4.2％（4.0％から修正）（前月比）



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23:30

原油 -685.8万（4億1597万）

ガソリン -594.1万（2億1074万）

留出油 -336.2万（1億1219万）

（クッシング地区）

原油 +133.4万（2257万）

＊（）は在庫総量



＊FRB政策金利 30日3:00

結果 3.75～4.00％

予想 3.75～4.00％ 前回 4.00～4.25％



【カナダ】

＊中銀政策金利（10月）22:45

結果 2.25%

予想 2.25% 前回 2.50%



※発言・ニュース

＊パウエル議長

・１２月利下げは確定した結論には程遠い。

・労働市場は徐々に冷え込んでいる。

・入手可能なデータは見通しが大きく変わっていないことを示唆。

・入手可能なデータは経済が緩やかに拡大していることを示唆。

・インフレは依然としてやや高い。

・政府閉鎖前のデータは成長軌道の堅調さを示唆。

・政府閉鎖は経済活動を一時的に圧迫。

・データに雇用改善が示されれば、決定に影響。

・今回の会合は強い見解の対立があった。

・短期的なインフレリスクは上昇方向に傾斜。

・政策にリスクフリーの道はない。

・関税と無関係のインフレは２％目標と大きい乖離はない。

・サービス部門の非市場部分のインフレは低下の見込み。

・金融政策は依然適度に引き締め的。

・政策が引き締め的なため、雇用は依然冷え込みつつある。



＊ＦＯＭＣ声明

・１２月１日にバランスシート縮小を停止へ。

・ミラン理事が０．５０％ポイントの大幅利下げ支持し反対票。

・カンザスシティ-連銀総裁が据え置き支持し反対票。

・雇用の下向きリスクはここ数カ月で上昇。

・インフレは今年上昇し、依然高い水準。



＊カナダ中銀声明

・予測が実現すれば金利は「ほぼ適正水準」にあると見ている。

・見通しが変化すれば対応の用意。

・コアＣＰＩが２．５％近辺を再確認。

・第３四半期ＧＤＰは前期比０．５％、第４四半期は１．０％を予測。

・ＧＤＰ予測を下方修正、２５年は１．２％、２６年は１．１％に。

・２７年のＧＤＰは１．６％を見込む。

・米中貿易戦争でＧＤＰは２６年末までに１．５％押し下げられる見通し。

・２７年末まで供給過剰が続くと予測。

・原油価格下落と炭素税廃止がＣＰＩを押し下げると予測。



＊マクレム・カナダ中銀総裁

・消費者物価指数（ＣＰＩ）は２％近辺で推移する。

・週末の出来事は米貿易政策の不確実性を再認識させる。

・カナダ経済は「構造的転換」の過程にある。

・金融政策で貿易戦争の損害を解消できないと再表明。

・想定される結果の範囲は通常より広い。

