ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
＊米中古住宅仮契約件数（9月）23:00
結果 0.0％
予想 1.2％ 前回 4.2％（4.0％から修正）（前月比）
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23:30
原油 -685.8万（4億1597万）
ガソリン -594.1万（2億1074万）
留出油 -336.2万（1億1219万）
（クッシング地区）
原油 +133.4万（2257万）
＊（）は在庫総量
＊FRB政策金利 30日3:00
結果 3.75～4.00％
予想 3.75～4.00％ 前回 4.00～4.25％
【カナダ】
＊中銀政策金利（10月）22:45
結果 2.25%
予想 2.25% 前回 2.50%
※発言・ニュース
＊パウエル議長
・１２月利下げは確定した結論には程遠い。
・労働市場は徐々に冷え込んでいる。
・入手可能なデータは見通しが大きく変わっていないことを示唆。
・入手可能なデータは経済が緩やかに拡大していることを示唆。
・インフレは依然としてやや高い。
・政府閉鎖前のデータは成長軌道の堅調さを示唆。
・政府閉鎖は経済活動を一時的に圧迫。
・データに雇用改善が示されれば、決定に影響。
・今回の会合は強い見解の対立があった。
・短期的なインフレリスクは上昇方向に傾斜。
・政策にリスクフリーの道はない。
・関税と無関係のインフレは２％目標と大きい乖離はない。
・サービス部門の非市場部分のインフレは低下の見込み。
・金融政策は依然適度に引き締め的。
・政策が引き締め的なため、雇用は依然冷え込みつつある。
＊ＦＯＭＣ声明
・１２月１日にバランスシート縮小を停止へ。
・ミラン理事が０．５０％ポイントの大幅利下げ支持し反対票。
・カンザスシティ-連銀総裁が据え置き支持し反対票。
・雇用の下向きリスクはここ数カ月で上昇。
・インフレは今年上昇し、依然高い水準。
＊カナダ中銀声明
・予測が実現すれば金利は「ほぼ適正水準」にあると見ている。
・見通しが変化すれば対応の用意。
・コアＣＰＩが２．５％近辺を再確認。
・第３四半期ＧＤＰは前期比０．５％、第４四半期は１．０％を予測。
・ＧＤＰ予測を下方修正、２５年は１．２％、２６年は１．１％に。
・２７年のＧＤＰは１．６％を見込む。
・米中貿易戦争でＧＤＰは２６年末までに１．５％押し下げられる見通し。
・２７年末まで供給過剰が続くと予測。
・原油価格下落と炭素税廃止がＣＰＩを押し下げると予測。
＊マクレム・カナダ中銀総裁
・消費者物価指数（ＣＰＩ）は２％近辺で推移する。
・週末の出来事は米貿易政策の不確実性を再認識させる。
・カナダ経済は「構造的転換」の過程にある。
・金融政策で貿易戦争の損害を解消できないと再表明。
・想定される結果の範囲は通常より広い。
＊米中古住宅仮契約件数（9月）23:00
結果 0.0％
予想 1.2％ 前回 4.2％（4.0％から修正）（前月比）
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23:30
原油 -685.8万（4億1597万）
ガソリン -594.1万（2億1074万）
留出油 -336.2万（1億1219万）
（クッシング地区）
原油 +133.4万（2257万）
＊（）は在庫総量
＊FRB政策金利 30日3:00
結果 3.75～4.00％
予想 3.75～4.00％ 前回 4.00～4.25％
【カナダ】
＊中銀政策金利（10月）22:45
結果 2.25%
予想 2.25% 前回 2.50%
※発言・ニュース
＊パウエル議長
・１２月利下げは確定した結論には程遠い。
・労働市場は徐々に冷え込んでいる。
・入手可能なデータは見通しが大きく変わっていないことを示唆。
・入手可能なデータは経済が緩やかに拡大していることを示唆。
・インフレは依然としてやや高い。
・政府閉鎖前のデータは成長軌道の堅調さを示唆。
・政府閉鎖は経済活動を一時的に圧迫。
・データに雇用改善が示されれば、決定に影響。
・今回の会合は強い見解の対立があった。
・短期的なインフレリスクは上昇方向に傾斜。
・政策にリスクフリーの道はない。
・関税と無関係のインフレは２％目標と大きい乖離はない。
・サービス部門の非市場部分のインフレは低下の見込み。
・金融政策は依然適度に引き締め的。
・政策が引き締め的なため、雇用は依然冷え込みつつある。
＊ＦＯＭＣ声明
・１２月１日にバランスシート縮小を停止へ。
・ミラン理事が０．５０％ポイントの大幅利下げ支持し反対票。
・カンザスシティ-連銀総裁が据え置き支持し反対票。
・雇用の下向きリスクはここ数カ月で上昇。
・インフレは今年上昇し、依然高い水準。
＊カナダ中銀声明
・予測が実現すれば金利は「ほぼ適正水準」にあると見ている。
・見通しが変化すれば対応の用意。
・コアＣＰＩが２．５％近辺を再確認。
・第３四半期ＧＤＰは前期比０．５％、第４四半期は１．０％を予測。
・ＧＤＰ予測を下方修正、２５年は１．２％、２６年は１．１％に。
・２７年のＧＤＰは１．６％を見込む。
・米中貿易戦争でＧＤＰは２６年末までに１．５％押し下げられる見通し。
・２７年末まで供給過剰が続くと予測。
・原油価格下落と炭素税廃止がＣＰＩを押し下げると予測。
＊マクレム・カナダ中銀総裁
・消費者物価指数（ＣＰＩ）は２％近辺で推移する。
・週末の出来事は米貿易政策の不確実性を再認識させる。
・カナダ経済は「構造的転換」の過程にある。
・金融政策で貿易戦争の損害を解消できないと再表明。
・想定される結果の範囲は通常より広い。