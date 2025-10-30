広島・佐々木泰内野手（22）が29日、今秋の収穫を打席で披露した。初合流した秋季練習（マツダ）でシート打撃に参加。内野安打を放ち、打ちに行く中で四球を選んでみせた。27日に打ち上げたみやざきフェニックス・リーグでは打率・348をマーク。“落合流”の練習法で長打力を追求し「外野を越す打球が増えたので、凄く手応えがある」と強調した。

終盤に差しかかったマツダスタジアムでの秋季練習。初合流した佐々木がシート打撃で成長の度合いを披露した。青学大の先輩・常広から二塁内野安打を放つと、ドミニカ・カープアカデミーの練習生・ブリトーには4球ファウルで粘り、8球目に四球を選んだ。

「四球を取れるようになってきた。打ちに行く中で見逃したり。初球からいくのは変えずボールの見極めができれば、もっと良くなっていくのかな…と」

フェニックス・リーグでの収穫の一つが選球眼だ。1年目の今季は187打席でわずか6四球。アマチュア時代から積極的にスイングするスタイルで「結果を求めてどんどん振っちゃう。冷静さがなかった」と振り返る。それは長打力を追求した産物でもあった。

「ちゃんと後ろ（右足）に（体重が）残っているからボールを見られている。効果が出ていると思います」

新井良太2軍打撃コーチと二人三脚で取り組んだ、軸足を使ってボールに力を伝える打法。シート打撃では出なかったが、主要課題の長打力でも確かに収穫はあった。フェニックス・リーグでは柵越えこそなかったものの、放った16安打のうち二塁打が4本、三塁打は2本を数えた。

「外野を越す打球が増えてきた。そこは凄く手応えがあるので、フェンスを越えるようにやっていきたい」

同リーグ期間中、佐々木は早出ノックに汗を流した。新井コーチが中日に在籍した現役時代、落合博満監督から“打撃を良くしたかったら、たくさんノックを受けて、たくさん走れ”と教わった練習法。自らノックを打った同コーチは言う。

「球際を追うと下半身の使い方を覚え、打撃に生きてくる。メカニックは間違いなく上がっています」

広いスイングワークにコンタクト力、さらにはタイミングを取る巧みさ、佐々木が1年目に残した打率・271はだてじゃない。技術を身に付け、そこに飛距離が加われば。

「スイング力をもっともっとレベルアップしたい。飛ばすイメージをしっかり植え付けたいと思います」

11月1日から始まる秋季キャンプ。22歳は長打と選球眼をより磨き、2年目の飛躍への土台づくりに励む。（江尾 卓也）