オリックスから戦力外通告を受けた本田圭佑投手（32）が29日、今季限りで現役を引退することを明かした。

「めちゃくちゃ本当に幸せなプロ野球人生でした。最後まで全く悔いなく、やりきれた。いろんな選択肢を考えて、最終的には迷いなく決断できました」

15年ドラフト6位で西武に入団し、24年オフの現役ドラフトでオリックスに移籍。今季は9試合の登板で防御率6・39にとどまり、7月27日以降は2軍での調整を続けていた。

「年齢、年数もそうですし、立場的にも自分の成績とか内容を含めて、1年勝負だと思っていたので」

先発、中継ぎとして通算147試合12勝21敗、32ホールド、防御率3・93。「いろんな人のおかげで、すごく寿命を延ばしてもらった感じ。（選手として）終わるタイミングはいっぱいあったんですけど、そこで出会いやきっかけをいただいて。先輩、後輩もそうですし、監督、コーチ、スタッフの方も含め、2球団で関わった人に本当に感謝しています」。古巣の西武を含め、自身の関係者に抱く感謝の気持ちを口にした。

今後も野球界に携わることを希望している。「ライオンズ時代から振り返ると、自分のタオルを掲げてくれたり、遠いところまで足を運んで声をかけてくださったりとか、本当に当たり前じゃないんだなってことをやっぱり感じていて。ファンの方の応援のおかげで、自分の実力以上にここまでやらせてもらえたのかな、と」。プロ生活10年間の感謝を言葉に込め、次のステージへと目を向けていた。