「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）

阪神は３連敗で後がなくなった。０−３の八回に佐藤輝の中前適時打で１点を返し、続く大山の内野ゴロの間に加点したが、追い上げは及ばなかった。日本シリーズ初登板の高橋は４回１／３を２失点で敗戦投手となった。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏は「迷いが見える選手がいた」と指摘した。

◇ ◇

悔しい敗戦でした。本当に惜しかった。このシリーズは４試合中３試合が１点差の勝負となっています。それだけ紙一重の戦いで、そこを勝ち切っているのがソフトバンクの強さとも言えます。

打線が波に乗れない中でも、テルは彼らしくやれているんじゃないかと思います。八回の適時打はカウント０−３からでした。狙っていた球ではなかったようですが、「待て」のサインでなければ当然スイングを仕掛けるべきで、その積極性が結果につながったのではないでしょうか。

その一方で、迷いが見える選手もいました。ソフトバンクの投手陣が素晴らしく、狙い球が絞りにくいというのはもちろんですが、初球から打てる球を見送っているような打席が気になりました。１球で終わってしまうのを嫌がる気持ちは分かりますが、若い選手にはこの大舞台で「若さ」を積極的にぶつける姿を見せてもらいたいですね。

３連敗で崖っぷちに立たされましたが「負けられない」「３連勝しなければいけない」などと考える必要はありません。まずは一つずつ取ることです。星が並べば、プレッシャーがかかってくるのは間違いなくソフトバンクの方です。パ・リーグのＣＳファイナルＳで日本ハムが見せたような意地を見せてくれると信じています。開き直って、荒々しく向かっていってほしいですね。