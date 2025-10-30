日本ハムにドラフト４位指名された半田南十（みなと）内野手（１８）＝日大藤沢＝が２９日、神奈川県藤沢市の同校で大渕スカウト部長、坂本スカウトから指名あいさつを受けた。高校通算２４本塁打の走攻守三拍子そろう将来性豊かな遊撃手は、新庄剛志監督（５３）ばりのスーパースターになることを目標に掲げた。

理想の未来像は成績はもちろん「人を笑顔にできて、日本を盛り上げる選手」。指揮官はお手本の存在だ。「人を勇気づけたりされている本当にスーパースター。プレーだけではなく、新庄監督のように盛り上げて、明るい選手になっていければ」と目を輝かせた。

資質はバッチリだ。この日はちょうど体育祭。１３００人超の全校生徒の前で、半田は級友とアイドルグループ「ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ」の曲「かわいいだけじゃだめですか？」のダンスを真ん中で披露し、大いに場を盛り上げた。

身長１７６センチながら、担当の坂本スカウトは「バットのヘッドを使うのが先天的にうまい、非常にヘッドが走る」と打撃を高く評価。半田も将来的な目標を「首位打者を取ってみたい」と即答して意気込みを示した。