薬の飲み忘れや飲み間違いを防ぐ「お薬カレンダー」が注目されている。旅行に便利な持ち運びできるタイプのほか、アラーム機能やライト付き、小分けのプラスチックケースで管理できる製品がある。【共同通信＝増井杏菜記者】

介護や防災用品を手がけるクオッカ（奈良県桜井市）の「持ち運べる1週間お薬カレンダー」は、折り畳み式だ。旅行や入院、災害時の避難所といった場所へ手軽に持ち込めていつも通りに服薬できる。1週間分の薬を1日ごとに見やすく整理できる。1回分ずつ小分けできる袋も50枚付いて販売価格は2380円。

アズマ（さいたま市）の「アラーム付き服薬管理カレンダー メディカレ」は、光と音で忘れがちな服薬時間を知らせてくれる。朝、昼、夜、就寝前の四つの時間帯に分けて1週間分の薬をポケットに収納可能だ。設定時間にアラームが鳴り、ポケット上部にある発光ダイオード（LED）ライトが点灯、飲む薬を知らせてくれる。デジタル時計も搭載した。販売価格は5980円。

プラスチック製品を手がける蝶プラ工業（愛知県稲沢市）の「週間くすりケース 1日4回」は、1週間分の薬を朝、昼、夕、夜と4色に分かれたプラスチックポケットに入れて管理できる。ポケットは粉薬も入るサイズにし、持ち手を付けて取り出しやすくした。服薬後はうつぶせにしておくと飲んだことが分かりやすいという。販売価格は4730円。（いずれも価格は変動する場合があります）

