¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ûº£µÜ·òÂÀ¡¢ÃæÂ¼¹¸¤éÉÔºß¤Ç¤âÉâ¤ÂÎ©¤¿¤º¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¿à½¤Íå¾ìá
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£¹Æü¤Î¡Ö£Ó£Í£Â£Ã¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡¡£²£°£²£µ¡×Âè£´Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Çºå¿À¤Ë£³¡½£²¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º£³Ï¢¾¡¤ÇÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£³¾¡£±ÇÔ¡£½éÀï¹õÀ±¤ò¥â¥Î¤È¤â¤»¤ºÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ£µÇ¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¡¢²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ïº£µÜ·òÂÀÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬±¦¤«¤«¤ÈÄË¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¡£ÀïÀþÎ¥Ã¦¤ÎÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬ÉÔºß¤Î¾õ¶·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤¬¹²¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂë¤¬´öÅÙ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤Îà½¤Íå¾ìá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Ç¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï£²²ó¤Ë»³Àî¤¬¥·¥ê¡¼¥º¥¿¥¤µÏ¿¤Î£³»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë¥½¥í¤Ç£±ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤âÂåÂÇ¡¦¶áÆ£¤ËÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤ÉÍ×½ê¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎÂçÄÅ¤¬£µ²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡££´ÈÖ¼ê¤Î¾¾ËÜÍµ¤¬£²ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¼é¸î¿À¡¦¿ù»³¤¬¥Ô¥·¥ã¥ê¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¶ì¶¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¾Ç¤ê¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¥·¥ê¡¼¥ºÉÔºß¤ÎÃæÂ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢º£µÜ¤â±¦¤«¤«¤ÈÄË¤Ç¥Ù¥ó¥Á³°¡£²¿ÅÙ¤âÃ»´ü·èÀï¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÉÔºß¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬Éâ¤ÂÎ©¤ÄÍ×°ø¤Ë½½Ê¬¤Ê¤êÆÀ¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂë¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÌîµå¤ò¿ë¹Ô¤·¡¢¸«»ö¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼ÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êà½¤Íå¾ìá¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¼«¿®¤È·Ð¸³ÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£±¤ÄÌÜ¤Î½¤Íå¾ì¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¡£¤¢¤ë¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡Öº£µ¨¤Ï¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤âÂå¤ï¤ê¤ÎÁª¼ê¤¬Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤¦¤Þ¤¯²ó¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÅÚÂæ¡Ê¤É¤À¤¤¡Ë¤ò¥·¡¼¥º¥ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÅÚÂæ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£º£µ¨¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÏÌî¼ê¿Ø¤òÃæ¿´¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¡£½øÈ×¤ÏºÇ²¼°Ì¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢ÌîÂ¼¡¢ÌøÄ®¤é¤ÎÂæÆ¬¤â¤¢¤ê¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÉÔºß¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¤âÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤Êý¤¬ÂçÉñÂæ¤Ç¤âÀ¸¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢£²¤ÄÌÜ¤Ï£Ã£Ó¤Ç¤Î½¤Íå¾ì¤À¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î£Ã£Ó¤Ç£³¾¡£³ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿°ìÀï¤¬¥¥Ä¤¹¤®¤¿¡£¤¢¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£Æü¤â£Ã£ÓÂè£¶Àï¤Î»þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÑ¤Ê¥Ô¥ê¥Ô¥ê´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ï¢¾¡¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£³Ï¢ÇÔ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¡ÖÉé¤±¤ì¤Ð½ª¤ï¤ê¡×¤Îà³³¤Ã¤×¤Áá¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤ÎÊ¢¤¬¤è¤ê¿ø¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯¤ÎÄº¾å·èÀï¤Ç¥»£³°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î£´Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤«¤é£±Ç¯¡£¡Öºòµ¨¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£´Ï¢ÇÔ¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ø°ìµ¤¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤ã¡Ù¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¤É¤ÎÁª¼ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¥¹¥¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¡¢¼óÇ¾¿Ø¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤ÆÂëÅÞ¤¬£µÇ¯´ÖÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À´¿´î¤Î½Ö´Ö¤¬¹ï°ì¹ï¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
