¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡ÛÀ¤³¦°ìÃ£À®¤Îà¥¡¼¥Þ¥óá¤Ïº´Ìî³¤½®¡¡Á°±à¿¿À»»á¤¬»ØÌ¾¤¹¤ëº¬µò¡ÖÈà¤Î¿¤Ó¤·¤í¥¤¥³¡¼¥ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿¤Ó¤·¤í¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä£±Éô¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æº´Ìî³¤½®¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿£Í£Æ±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤ä£Í£Æ¼éÅÄ±ÑÀµ¡Ê¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Î²ç¾ë¤òÊø¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±óÆ£¡õ¼éÅÄ¤¬¾·½¸³°¤À¤Ã¤¿£±£°·î¤Î³èÆ°¤ÇËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¡¢½øÎó¥¢¥Ã¥×¤ØÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆÁ°±à¿¿À»»á¡Ê£µ£²¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ¤³¦°ìÃ£À®¤Ø¸þ¤±¤Æà¥¡¼¥Þ¥óá¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ï£²£°£²£´Ç¯²Æ¤Ë£Ê£±¼¯Åç¤«¤é¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÎÏ¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£º£µ¨¤â¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Î´Ø¿´¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¼¯Åç»þÂå¤ÎºòÇ¯¤Ë¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¤¥ó¥ÄÆþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ºòÇ¯£··î¤ËÉÔÆ±°ÕÀ¸òÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁª³°¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯£¶·î¤Î³èÆ°¤«¤éÂåÉ½Éüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£¹·î¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Ê¤É¤Ï¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¼éÅÄ¤Ë²Ã¤¨¤Æ±óÆ£¤â»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿£±£°·î¡¢º´Ìî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬¡££²¡½£²¤Î°ú¤Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿£±£°Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ç¸åÈ¾£´£´Ê¬¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢£±£´Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç£³¡½£²¤ÎÎò»ËÅª¾¡Íø¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¼çÀï¤Î¼éÈ÷Åª£Í£Æ¡Ê¥Ü¥é¥ó¥Á¡ËÉÔºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤³èÌö¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Á°±à»á¤Ï¡Öº´Ìî³¤½®Áª¼ê¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÃæ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±£°·î¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï±óÆ£Áª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ê¤òËä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ç¥å¥¨¥ë¡ÊµåºÝ¤Î¶¯¤µ¡Ë¤ä¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤Î¤È¤³¤í¤ÏÄ¹½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢±óÆ£Áª¼ê¤è¤êÇ½ÎÏ¤¬¤¿¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¸å¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«Ê¬¤Ç±¿¤Ù¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¸å¡¢¼«Ê¬¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Æ¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡º´Ìî¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¼éÈ÷Åª£Í£Æ¤ÎÁª¼êÁØ¤¬¤è¤ê¸ü¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö£×ÇÕ¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°±à»á¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤è¤ê¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¶¥Áè¤Î³èÀ²½¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·î¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Á°±à»á¤Ï¡ÖÈà¤Î¿¤Ó¤·¤í¥¤¥³¡¼¥ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿¤Ó¤·¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£º´Ìî¤¬¿Ê²½¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÍè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕÀ©ÇÆ¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£