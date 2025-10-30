秋といえば“この柄”！【しまむら】可愛さ100点♡「チェック柄アイテム」

「秋になると、チェック柄がほしくなる」そんな気分に応えてくれそうなアイテムが【しまむら】から登場していました。今回は大人のデイリーな着こなしを提案するインフルエンサーのコーデとともに、今すぐ活躍しそうなアイテムをピックアップ。秋の装いに馴染む落ち着いたデザインで、40・50代にも似合いそう。

おしゃれ度UP！ 秋に馴染む青チェック

【しまむら】「アオCHKシシュウBIGシャツ」\1,639（税込）

さっと羽織るだけで季節感を取り入れられるチェックシャツは、ぜひ今の時期に持っておきたいアイテム。暖色に頼りがちな秋服ですが、深みのある青を取り入れておしゃれ感度の高さを演出してみて。滲んだようなカラーがあたたかみを添え、コーデ全体をやさしい雰囲気にまとめてくれそう。ややオーバーサイズのシルエットはリラックスムードがあり、スタイリングに程よい抜け感を与えてくれそうです。

コールテン素材でナチュラルに着こなすチェックパンツ

【しまむら】「コールテンCKイージーP」\1,639（税込）

シンプルな配色が日々の装いに活躍しそうなチェックパンツ。ベージュベースにブラウンの線がナチュラルで、淡色コーデに自然な奥行きが生まれています。細うねのコールテン素材がお値段以上の見栄えで、秋冬らしいあたたかみもばっちり。ウエストはリボン仕様で、イージーな穿き心地も見込めます。

自分らしく着まわせるチェックフリル

【しまむら】「チェックキリカエマルチWSK」\869（税込）

手軽にチェック柄を取り入れたい人は、アクセサリー感覚で使えるこちらのアイテムがおすすめ。手持ちのトップスに重ねるだけでコーデ全体がぐっと華やぎ、秋らしさもプラスされます。ビスチェ風、スカート風などマルチに使えるのがうれしいポイント。パンツの上に巻けばペプラムのようにフリルが広がり、レイヤードスタイルの幅が広がりそうです。

リラクシーなギンガムチェックジャケット

【しまむら】「CHO＊チェックジャケット」\3,289（税込）

トレンド継続中のブラウンは、チェックジャケットで取り入れてこなれ感を演出して。こちらはシンプルなギンガム柄で、幅広いコーデに合わせやすそう。クラシカルに傾きがちな柄物ジャケットですが、ややオーバーサイズが抜け感を与えてくれて肩肘張らないスタイルに。ニットの袖をさりげなく覗かせる着こなしも真似したくなるかも。

