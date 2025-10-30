¡ÖWow¡ª¡×¥É·³Àï¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹ë²Ú4¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÁûÁ³¡¡ÏÃÂê¤ÎÄ¶ÂçÊªÉ×ºÊ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤â¡Ä¡Ö²¦ÍÍ¤À¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè4Àï¤Ë2-6¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÄÌ»»2¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢7²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç6°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¡¢6Ã¥»°¿¶1»Íµå¡£ÂÇ·â¤Ç¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤òÊÂ¤ó¤Ç´ÑÀï¤·¤¿ÂçÊª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È2¿Í¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬½¸·ë¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¡£¥¹¥¿¥ó¥ÉºÇÁ°Îó¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼²¦»Ò¤È¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ÎÉ×ºÊ¤Ï¸½ÃÏ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¹¤°¸å¤í¤ÎºÂÀÊ¤Ë¤âÂçÊª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¤¤¤¿¡£µåÃÄOB¤Ç¥µ¥¤¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¡¼¡¦¥³¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹»á¤È¡¢¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Ð¥¹¥±³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤À¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¡×¤ÎX¤Ï¡¢¡Öº£Ìë¤Ï²¦Â²¤¬´ÑÀï¤Ë¡£¥³¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¥á¡¼¥¬¥ó¡¦¥Þ¡¼¥¯¥ë¤È¥Ï¥ê¡¼²¦»Ò¡×¤Èµ¤·¤Æ¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤¿¹ë²Ú¤ÊÃøÌ¾¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î±Ñ¹ñ¿ÍÉ×ºÊ¤Î¸å¤í¤Ë±Ç¤ê¤³¤ó¤ÀÂçÊª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´èÄ¥¤ì¡ª¡×
¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬²¦Â²¡×
¡Ö¥³¡¼¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¤Ï²¦ÍÍ¤À¤è¡×
¡ÖWow!¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤¡×
¡¡Â¾¤Ë¤âÂçÊª¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤äÀ¤³¦Åª¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥ì¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¤éÍÌ¾¿Í¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë