◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース２―６ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが２８日（日本時間２９日）のワールドシリーズ第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦で逆転負けを喫し、対戦成績が２勝２敗となった。

「１番・投手、指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、３回にゲレロに逆転２ランを浴びると、１―２の７回に無死二、三塁で降板。後続が失点したため６回３分の０で９３球を投げ、６安打４失点、６奪三振で敗戦投手になった。打っても２三振を喫するなど、３打数無安打１四球。７試合ぶりに安打が出なかった。

大谷は１―２で１点ビハインドの４回に、カーク、バーショ、クレメントから圧巻の３者連続三振。５回先頭のヒメネスからも空振り三振を奪って４者連続三振をマークした。すでにワールドシリーズでは３本の本塁打を放っている大谷。ＭＬＢ公式で記録を扱うサラ・ラングス記者によると、「ワールドシリーズの１イニングで３奪三振以上を奪い、さらにワールドシリーズで本塁打を打った４人目の選手だ」と説明。過去には１９２４年Ｊ・ベントレー（ジャイアンツ）、６８年Ｂ・ギブソン（カージナルス）、６９年Ｄ・マクナリー（オリオールズ）が記録。５６年ぶり４人目だったが、多くの二刀流での新記録をマークしてきた大谷だが、史上初ではなかった。

メジャーでは１９７２年までは指名打者制がなく、７３年に導入したのもア・リーグだけ。２２年からナ・リーグも指名打者制を導入し、いまでは投手が打席に立つことは大谷を除くとほぼなくなった。両リーグ指名打者制になった現代では達成が難しい記録だが、かつては投手が打席に立っていたため、二刀流記録は生まれていた。