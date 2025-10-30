『情報ライブ ミヤネ屋』月イチでNNN系列アナ出演 初回は西尾桃アナの同期 井上沙恵・広島テレビアナ【コメントあり】
31日に放送される読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）で、広島テレビの井上沙恵アナウンサーが出演すると、30日に発表された。
【写真】似てる？”姉妹説”もささやかれる西尾桃アナ＆井上沙恵アナ
今年の7月で20年目に突入した『情報ライブ ミヤネ屋』。今春から入社3年目の西尾桃アナウンサーがMCに加わり、さらにパワーアップした。10月から、月イチの金曜日にNNN系列のアナウンサーが西尾アナに代わりMCとして出演する。その初回として31日には、西尾アナと同期でプライベートでも仲が良く、雰囲気が似ており、“姉妹説”もささやかれたという井上アナウンサーが登場する。
【コメント】
■宮根誠司
『情報ライブ ミヤネ屋』は、中継などで多くのテレビ局の方々にお世話になっている番組。そういった意味で、接点があった全国のアナウンサーの方々に直接お会いできるのが非常に楽しみです。言わずもがなですが、日本には素敵な街がいっぱいあります。私がまだ行ったことのない街もあります。おいしいものなど、その土地ならではの魅力をぜひとも教えてもらいたいです。大きなニュースがない平時は、型にはまらず楽しくお届けしています。とにかく気軽に気楽に、スタジオへ“遊びに”来てください。
■井上沙恵アナウンサー
広島テレビの夕方の情報番組『テレビ派』で番組進行を担当しています。今回の企画に呼んでいただき、うれしい気持ちでいっぱいです。『ミヤネ屋』は『テレビ派』の準備をしながら毎日見ています。全国のニュースをチェックし、番組終盤の天気予報の時間には本番に向けて心の準備をするのがルーティンです。また、系列の同期である西尾桃アナが頑張っている様子も励みになっています。そんな『ミヤネ屋』に出演させてもらえるなんて、これほど幸せなチャンスはありません！いつも『テレビ派』を観てくださっている広島の皆さまにも喜んでもらいたいです。スタジオの熱い議論についていけるかは少々心配ですが、背伸びはせず、全力で臨みます。視聴者の皆様、そして宮根さん、よろしくお願いします。
■西尾桃アナウンサー
『ミヤネ屋』を担当し始めて半年が経ちました。目まぐるしく変化する世の中を、素早く、わかりやすく伝えるため、勉強と反省を繰り返す毎日です。さて、今月から月に一度、系列局のアナウンサーがMCを担当いたします。さまざまなキャリア・キャラクターを持つアナウンサーが作る『ミヤネ屋』をみられること、私自身とてもうれしく思います。初回は系列同期、井上アナウンサーです。どんな雰囲気になるのでしょうか！いつもと違うOAを楽しみにしつつ、この機会に刺激を受け、学ばせていただきたいと思っています。系列局の皆さまと共に「ミヤネ屋」を盛り上げていけるとうれしいです。
