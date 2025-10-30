

阪神電車の甲子園駅は阪神タイガースの本拠地である甲子園球場の最寄り駅（編集部撮影）

事業の規模が大きくなるには、需要と供給の双方が大きくなることが必要だ。鉄道事業で供給が増えるというと、路線網の拡大や列車の増発、編成の長大化などが考えられる。半面、需要の増加というと、輸送する乗客や貨物の増加ということだろう。

2025年4月に大阪・出入橋―神戸・三宮間の開業から120年を迎えた阪神電気鉄道の歴史を振り返ると、「大阪と神戸を結ぶ」という1905年の開業時に考えられた路線のコンセプト、いわばビジネスモデルが変わらないことがわかる。

大阪と神戸を結んで120年

大阪は開業時に比べて出入橋―梅田間、神戸は三宮―元町間が延伸されたほか、2009年には「阪神なんば線」が開業したとはいえ、「大阪と神戸の間を走るのが阪神電車」という基軸に変化はない。

また早くから高頻度運転に取り組み、「待たずに乗れる阪神電車」を旗印に、ATC（自動列車制御装置）もない中で電車の間隔を4分程度とほぼ限界まで短縮。古くからの市街地を走るためプラットホームの延伸も簡単でなかったろう。総じて供給力の強化は非常に困難で、地道な取り組みであったと考えられる。

一方で需要開拓の歴史はとても華やかだ。とくに阪神は沿線外から人を呼び、阪神の乗客として迎えることに大成功したといえそうだ。というのも阪神の沿線開発の歴史は「六甲山」と「甲子園」の歴史だからだ。

1868年の神戸港の開港以来、神戸に居を構えた外国人たちは六甲山を娯楽の場として活用した。イギリス人貿易商のA・H・グルームが六甲山に日本で初めてゴルフ場を作ったのが1903年だった。阪神開業の2年前だ。これが六甲山のリゾート開発の始まりとされている。

このほかレジャーとしての近代的な登山が始まったのも六甲山が日本で初めて。次第に六甲山上には別荘が増え1910年ごろには六甲山上にイギリス人、アメリカ人、ドイツ人、フランス人、ベルギー人、日本人らの別荘が合わせて56件になった。

六甲山のレジャー需要に照準

そんな中で六甲山上に「阪神クラブ」が開設されたのが1912年だ。当初は阪神電鉄の社員向けレクリエーション施設だったが、別荘地の関係者や増加しつつあった登山者にもサービスを提供するようになった。阪神クラブは、阪神が持っていた発電所の電気を山上に供給するための拠点でもあった。

当時の有野村（現在の神戸市北区有野町）から六甲山上の記念碑台を結ぶ「裏六甲ドライブウェイ」が開通したのは1928年。道路を整備したのは兵庫県だが、阪神が多額の寄付をしたのがきっかけとされる。

同年、阪神は「六甲越有馬鉄道」を買収し、1932年にケーブル線「六甲ケーブル」を開業させた。この年に六甲山上で別荘地の分譲を始めた。



六甲ケーブルの六甲山上駅の駅舎。1932年の開業当時の姿を残している（編集部撮影）

阪神は有野村から購入した山林など六甲山上の土地を別荘地として分譲するだけでなく、富裕層向けの貸別荘も建設。六甲オリエンタルホテルの建設にも出資した。

さらに植物学者の牧野富太郎に指導を受けて1933年に「六甲高山植物園」が開園。1936年には旅館形式の宿泊施設「凌雲荘」（1998年閉館）、冬は人工スキー場として活用する野外活動施設「六甲山カンツリーハウス」が開業したのは1937年だ。



六甲山上には「六甲高山植物園」など阪神子会社の六甲山観光が運営するレジャー施設が点在する（編集部撮影）

大都市からすぐのリゾート地

六甲山の最高峰は標高931m。JR東日本・しなの鉄道の軽井沢駅（長野県北佐久郡軽井沢町）の標高が940メートルほどだというから、大阪・神戸という大都市のすぐ横にある避暑地が六甲山というわけだ。六甲ケーブルの駅に向かうバスには阪急六甲駅やJR六甲道駅からも乗れるが、そのバス路線の起点は阪神御影駅だ。

リゾート地としての六甲山上は1980年代のバブル期をはさんで隆盛のピークを迎えるが、その基盤を作ったのは戦前の阪神だった。



六甲山への玄関口である六甲ケーブル下駅。阪神御影駅と結ぶバスが発着する（編集部撮影）

阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）は日本で最も成功したスポーツ施設といってよいだろう。日本で「春の甲子園」「夏の甲子園」といえば、高校野球を連想しない人はほぼいない。プロ野球・阪神タイガースの本拠地という以上に、高校野球の聖地でもある。

仮に東京に集まって何か若者の日本一を決めるときにも甲子園という言葉を使う。「まんが甲子園」「俳句甲子園」「お笑い甲子園」と、いくらでも例がある。「政策甲子園」などというものもあるそうだ。

お馴染みの甲子園球場が誕生

現在の甲子園「全国高等学校野球選手権大会」は全国中等学校優勝野球大会として豊中球場で始まった。第3回の1917年からは鳴尾球場という別の野球場で開催していたが、地元の甲陽中学校が勝ち進んだのをきっかけに人気が出て、観客を収容できなくなったのが新球場建設のきっかけという。

武庫川の改修工事で廃川になった枝川の埋立地に、アメリカの野球場を参考にして建設したのが「甲子園大運動場」だ。完成した1924年が十干十二支で最初、60年に1度の「甲子（きのえね）」だったことから甲子園を地名にした。昨年は100周年だった。



1960年当時の阪神甲子園駅前。かつて路面電車の甲子園線が走っていた。奥が甲子園球場（出典：にしのみやデジタルアーカイブ）

大阪では主に4〜9月期、平日なら午後10時ごろ、土日祝なら午後6時ごろになると、タイガースのユニフォームを着た人を繁華街で見かける。

タイガース戦を観戦後に阪神の大阪梅田駅で下車し、自宅の最寄り駅が属する別の路線に乗り換える前に、キタやミナミの居酒屋で一杯やっていると考えられる。阪神沿線以外から多くのファンを集めていることを示しているといえそうだ。

もちろん春夏の甲子園では、全国からの集客がある。学校の応援団だと地元からバスを仕立てることもあるようだが、いずれにしても甲子園周辺の宿泊施設は満杯状態になる。高校野球ファンを含めて大阪や神戸に宿を取り、電車で甲子園を訪れるケースも少なくない。

「西の帝国ホテル」を建設

阪神が甲子園の地に開発したのはスポーツ施設だけではなかった。「甲子園ホテル」は世界的に著名な建築家フランク・ロイド・ライトの弟子である遠藤新が設計。1930年に完成した。ライト自身が設計した東京の帝国ホテルと対比され、「西の帝国ホテル」と呼ばれるほどの端正な建築だ。皇族や国内外の要人らが大阪や神戸を訪れた際に宿泊したという。

ただ第2次世界大戦の影響で1944年に海軍病院として使われるようになり、戦後は米軍に接収されて将校宿舎になった。1965年に武庫川学院が取得し、修復工事を実施。国の登録有形文化財でもあり、現在は武庫川女子大学の甲子園会館として使われている。



1962年当時の旧甲子園ホテル。第2次世界大戦後は米軍に接収された。現在は武庫川女子大学の甲子園会館となっている（出典：にしのみやデジタルアーカイブ）

かつて阪神甲子園球場の南東にあった「甲子園阪神パーク」は阪神が自ら手がけた遊園地だ。

遊園地については芦屋川の近くにあった遊園地に補助をしたほか、1907年に開園した「香櫨園（こうろえん）遊園地」には経営に参画した。ただ宅地開発が優先される中で地主が地代を引き上げる事態にもなったとみられ、遊園地の存在自体が長続きしなかったようだ。

そこで阪神が自らの土地に開設したのが甲子園阪神パークというわけだ。開園は1929年。甲子園球場と、同じく近隣の鳴尾競馬場と並んで、いわば「娯楽ゾーン」を形成することができた。

甲子園一帯が“レジャーランド”に

ヒョウの父親とライオンの母親から生まれた「レオポン」が目玉の動物園、ダッジェムカーなどの乗り物、大きな滑り台があったプール（冬季はスケート場）、ボウリング場と、いわば幕の内弁当のような、さまざまな要素を詰め込んだ遊園地だった。



「甲子園阪神パーク」の人気者だったゾウ＝1983年（出典：にしのみやデジタルアーカイブ）

昭和に入ると住宅地の真ん中にある遊園地ということで、多くの来園者を集めた。1973年には年間の入場者数は135万人になり、これがピークという。

だが1995年の阪神・淡路大震災で大きな被害を受けたうえ、東京ディズニーランド（千葉県浦安市）やユニバーサル・スタジオ・ジャパン（大阪市此花区）といった全国的な集客力のあるテーマパークの開業で客足が減少。住宅展示場として衣替えした後、2003年に閉園した。

ただ近隣住民にとっては親しみのある施設で、甲子園駅の駅前広場に1日だけ復活させるイベントが2024年3月に開かれた。それほど遊具はそろわなかったようだが、往時をしのばせる写真展やポスター展などが活況だったという。甲子園阪神パークのあった時代は日本の高度成長期とも重なり、なつかしむ大人たちは多かったようだ。



現在の甲子園球場周辺。阪神パークの跡地は「ららぽーと甲子園」になった（編集部撮影）

「関西の文化」にまで発展した

六甲山上や甲子園の開発は、もともと鉄道会社の需要創出をねらった試みであったことは間違いない。だが時代や産業、人々の娯楽に対する要求などのさまざまな相乗効果で、文化にまで昇華したといえるだろう。

小中学校9年間のうち熱心な阪神ファンの担任に1度は当たるとされ、「阪神タイガースは関西の子供の義務教育」という冗談もある。阪神が120年間に創り出したものは移動の利便性にとどまらず、すでに生活の一部として浸透しているものも多い。



（山本 学 ： 神戸経済ニュース編集長）