「第35回埼玉新聞栄冠賞」（S3）が29日、浦和競馬場で行われた。南関転入初戦の1番人気スレイマンが4馬身差で圧勝。重賞初制覇を成し遂げた。同馬には「第46回浦和記念」（Jpn2、11月26日、浦和2000メートル）の優先出走権が与えられた。

3冠牝馬ジェンティルドンナを姉に持つ良血が新天地で輝きを放った。「物凄い重厚感のある素晴らしい背中だった」。レース前、御神本はスレイマンの能力を感じ取った。その感覚は間違いではなかった。道中、抜群の手応えで好位を追走すると、直線手前で早々と先頭に立って4馬身差の圧勝。「内枠で出していった分、1周目はハミをかんだが、向正面からはリズム良く行けた。この馬のポテンシャルを発揮させることができて良かった」と納得の表情で振り返った。

藤田師は先週の大井マイルグランプリ（ゴールドレガシー）に続く2週連続重賞制覇。「（転入初戦で）どうなるか分からなかったが、強い勝ち方をしてくれて本当にうれしい」とホッとした表情を見せた。権利を獲った浦和記念は「何もなければ行きたい」と師。南関の新星として古巣JRAの強豪たちに一泡吹かせてみせる。

◆スレイマン 父キングカメハメハ 母ドナブリーニ（母の父バートリーニ）牡7歳 大井・藤田輝信厩舎 馬主・サンデーレーシング 生産者・北海道安平町のノーザンファーム 戦績25戦6勝（南関東2戦1勝） 総獲得賞金1億5161万8000円。