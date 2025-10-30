¥í¡¼¥Þ¤¬¥¨¥ë¥â¥½¡õ¥É¥Õ¥Ó¥¯ÃÆ¤Ç¾¡Íø¡¢¼ó°Ì¥Ê¥Ý¥ê¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ö¡ª¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¤ÏGKÎëÌÚºÌ±ð¤Ï¹¥¥»¡¼¥ÖÏ¢È¯¤â°ìÊâµÚ¤Ð¤º
¡¡¥»¥ê¥¨AÂè9Àá¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¡¼¥Þ¤È¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥Þ¤ÏÁ°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¥Ê¥Ý¥ê¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ë°ÌÃÖ¡£¥Ê¥Ý¥ê¤Ï°ìÂÀè¤Ëº£Àá¤ò¾Ã²½¤·¡¢¥ì¥Ã¥Á¥§¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥í¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×¤¬¤Û¤·¤¤¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¡¢ÀµGKÎëÌÚºÌ±ð¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥Ä´¥í¡¼¥Þ¤òÁê¼ê¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÀï¤Ç¤âGKÎëÌÚºÌ±ð¤Î³èÌö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¤ËÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£Â¼ó¤ÎÉé½ý¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤ÇÂ¼ó¤òÄË¤á¡¢7Ê¬¸Â¤ê¤Ç¥ì¥ª¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¤È¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥Þ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼éÈ÷¤ò¹½¤¨¤Ê¤¬¤é½Ä¤ËÂ®¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÆÀÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»î¹ç¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥Ñ¥ë¥Þ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ò¸Ø¤ë¥í¡¼¥Þ¤Î¼éÈ÷¿Ø¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¶Ñ¹Õ¤¬Êø¤ì¤¿¤Î¤Ï40Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¥í¡¼¥Þ¤Î¥¦¥§¥º¥ì¥¤¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤á¤¬¤±¤Æ¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¡£°ìÃ¶¤Ï¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¹¡¼¥ì¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦²¼¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢OFR¡Ê¥ª¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë¤Î·ë²Ì¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆÀÅÀ¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¡¢¥í¡¼¥Þ¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥ë¥«¡¦¥Þ¥ó¥Á¡¼¥Ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ñ¥¦¥í¡¦¥Ç¥£¥Ð¥é¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢GKÎëÌÚºÌ±ð¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¡£Á°È¾¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¶¦¤Ë¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ50Ê¬¡¢¥Ç¥£¥Ð¥é¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤éÄã¤¯±Ô¤¤ÃÆÆ»¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤âGKÎëÌÚºÌ±ð¤¬¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¡£¤·¤«¤·63Ê¬¡¢¥í¡¼¥Þ¤¬±¦CK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ç¥£¥Ð¥é¤¬½³¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ë¥â¥½¤¬Æ¬¤ÇÃ¡¤¹þ¤ß¡¢ÂÔË¾¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë81Ê¬¡¢¥¢¥ë¥Æ¥à¡¦¥É¥Õ¥Ó¥¯¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢È¿Å¾¤·¤Æº¸Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¤Ë·è¤á¡¢¥í¡¼¥Þ¤¬²ÃÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï86Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ù¥Í¥Ç¥£¥Á¥ã¥¯¤¬Æ¬¤Ç¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Á¥ë¥«¡¼¥Æ¥£¤¬³ê¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¤¬1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥í¡¼¥Þ¤¬2¡Ý1¤Ç¥Ñ¥ë¥Þ¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¼ó°Ì¥Ê¥Ý¥ê¤È¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¤Ï¼¡Àá¡¢11·î2Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã¤ÈÂÐÀï¡£¥í¡¼¥Þ¤Ï11·î2Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥ß¥é¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥í¡¼¥Þ¡¡2¡Ý1¡¡¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡63Ê¬¡¡¥Þ¥ê¥ª¡¦¥¨¥ë¥â¥½¡Ê¥í¡¼¥Þ¡Ë
2¡Ý0¡¡81Ê¬¡¡¥¢¥ë¥Æ¥à¡¦¥É¥Õ¥Ó¥¯¡Ê¥í¡¼¥Þ¡Ë
2¡Ý1¡¡86Ê¬¡¡¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Á¥ë¥«¡¼¥Æ¥£¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¡Ë
