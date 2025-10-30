º´Ìî³¤½®¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¢¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ËÇÔ¤ì¥Ý¥«¡¼¥ë2²óÀï¤ÇÇÔÂà¡ÄÀîùõñ¥ÂÀ¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÏË¬¤ì¤º
¡¡DFB¥Ý¥«¡¼¥ë2²óÀï¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤È¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇDFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤È¡¢Á°²ó²¦¼Ô¤Î¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬2²óÀï¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ï26Æü¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÎMFº´Ìî³¤½®¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢MFÀîùõñ¥ÂÀ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ø¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥³¥¢¤Ï6Ê¬¤ËÆ°¤¯¡£¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬º¸CK¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ó¥µ¥à¡¦¥¨¥ë¡¦¥«¥ó¥Ì¥¹¤¬½³¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ë¥«¡¦¥Ï¥±¥¹¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢¼ºÅÀ¸å¤â¸å¤í¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Î¥×¥ì¥¹¤ò¤¤¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£·ë¶É¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤º¡¢Á°È¾¤Ï¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢50Ê¬¤ò²á¤®¤¿º¢¤«¤é¹¶·â¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ò¤Ä¤«¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Î¥Ü¡¼¡¦¥Ø¥ó¥ê¥¯¥»¥ó´ÆÆÄ¤â¸òÂå¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·73Ê¬¡¢¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï¼«¿Ø¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâº¸¤«¤é¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¦¥ó¥À¥Ö¤¬ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥¢¥¿¥«¥ó¡¦¥«¥é¥½¥ë¤¬º¸Â¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢²ÃÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬0¡Ý2¤Ç¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ËÇÔ¤ì¡¢2²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Îº´Ìî¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Àîùõ¤Ë¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¼¡Àï¤Ï¡¢11·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè9Àá¤È¤Ê¤ë¡£¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÈÂÐÀï¡£¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡¡0¡Ý2¡¡¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡6Ê¬¡¡¥ë¥«¡¦¥Ï¥±¥¹¡Ê¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë
0¡Ý2¡¡73Ê¬¡¡¥¢¥¿¥«¥ó¡¦¥«¥é¥½¥ë¡Ê¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë
