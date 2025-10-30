「ずっと独身が良かった」が一転…神田愛花、バナナマン・日村勇紀と結婚した“決め手”
フリーアナウンサーの神田愛花（45歳）が、10月29日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。夫のバナナマン・日村勇紀と結婚した“決め手”について語った。
神田はこの日、ゲストの元BISHのセントチヒロ・チッチから「どういう決め手で結婚に踏み出すのか」と、“結婚相手の選び方”について質問を受ける。
これに神田は「もともと結婚願望なかったんですよ。35くらいまで、ほんとになかった。一切。ずっと独身が良かった。めんどくさいし、責任も出てくるから。なんですけど、夫と出会って初めて『この人の時間のためだったら、自分の時間を犠牲にできる』って思えたんですよ。ほんとです。仕事と夫の、どっちに時間割くかって言われたときに、夫に割ける、って思った人が初めてだった」と語る。
すると、MCのハライチ・澤部佑が「なんでそう思えたんですか？」と質問。神田は「何か言うじゃないですか。これまでの方は『愛花ちゃんって面白いね』でいなくなっちゃってたんですけど、夫はそこからもっと3倍、4倍…それを嫌なことと受け取らずに、面白いって思ってくれて、2倍、3倍の話に膨らませてくれた。それで、『このままで良いんだ』と思いまして、っていうのが重なったんです」と答えた。
