大相撲の横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）が29日、福岡県糸島市の立浪部屋で九州場所（11月9日初日、福岡国際センター）へ向けて本格始動した。幕下以下の力士と計11番取り「普通に（状態は）いいのではないか。軽くね」と笑顔を見せた。

例年なら秋巡業がある九州場所前の調整が一変した。昨年は25日間巡業があったが、今年は5日間のロンドン公演を除いて相撲を取ることがなかった。「巡業があって、というのとは違う。（時差ぼけで）夜中の3時に起きることもあった。難しい」と本音も漏らした。

九州場所には特別な思いがある。17年に新弟子検査を受けて入門。「もう8年たったのか」との感慨を漏らす一方、「オレは九州が好きなんで」。昨年は琴桜との大関同士の千秋楽相星決戦に敗れたとはいえ13勝するなど3年連続2桁勝利している。

5場所目での横綱初優勝への機運は高まっている。秋場所は1差で追う千秋楽の本割で大の里に勝ったが、優勝決定戦で敗れ、優勝を逃した。年6場所制になった1958年以降に横綱昇進した自身を除く30人中25人は5場所目までに優勝。そのタイミングを逃すと、鶴竜の9場所、朝潮と柏戸の12場所と苦闘が続き、双羽黒と3代目若乃花は優勝することなく短命で引退した不吉なデータもある。

「結果を残さないと、と思っていると思う。本人が一番分かっている」。師匠の立浪親方（元小結・旭豊）が早期の優勝を求めてきたのは、場所ごとに大きくなる重圧から解放されるようにとの親心。以心伝心で知る弟子は、残り10日の調整に細心の注意を払う。（筒崎 嘉一）