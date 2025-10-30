東京都心では、今日30日午前4時20分の気温が9.9℃となり、今シーズン、初めて気温が10℃を下回りました。

東京都心で今シーズン初めて気温10℃以下

今日30日は、関東では上空の寒気や放射冷却の影響で冷え込みが強まっています。東京都心では、午前4時20分の気温が9.9℃となり、今シーズン、初めて気温が10℃を下回りました。



なお、昨シーズン、東京で初めて10℃を下回ったのは11月8日(最低気温8.2℃)でした。





このほか横浜市や水戸市など関東では広く今シーズン一番の冷え込みとなっています。

冷え込みの原因 放射冷却とは?

この時期、夜から朝にかけて穏やかに晴れると「放射冷却現象」が強まるため、気温がグンと下がります。



「放射冷却」とは、どういった現象かといいますと、物が外へ熱を出して、冷えることです。例えば、寒い夜に、布団をしっかりかけて寝れば、朝まで体が暖かかったはずなのに、布団をかけずに寝てしまい、体が冷えてしまった経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。この場合と同じで、夜から朝にかけて曇りの天気だと、雲が布団と同じ役目をするので、地面近くの熱は空へ逃げにくく、冷え込みが弱くなります。一方、風が弱く晴れていると、布団と同じ役目をする雲がないので、地面近くの熱は、どんどん空へ逃げてしまうため、冷え込みが強くなるのです。



放射冷却現象が強まるという予報の時は、夜から朝にかけて冷え込みが強まります。しっかり暖かくして、お過ごしください。