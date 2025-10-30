ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は６３ドル安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式29日（NY時間15:12）（日本時間04:12）
ダウ平均 47642.64（-63.73 -0.13%）
ナスダック 23920.77（+93.28 +0.39%）
CME日経平均先物 51105（大証終比：-225 -0.44%）
欧州株式29日終値
英FT100 9756.14（+59.40 +0.61%）
独DAX 24124.21（-154.42 -0.64%）
仏CAC40 8200.88（-15.70 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.582（+0.092）
10年債 4.056（+0.081）
30年債 4.598（+0.058）
期待インフレ率 2.302（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.621（-0.002）
英 国 4.392（-0.008）
カナダ 3.154（+0.111）
豪 州 4.224（+0.051）
日 本 1.648（+0.010）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.56（+0.41 +0.68%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3975.90（-7.20 -0.18%）
ビットコイン（ドル）
111433.13（-1399.14 -1.24%）
（円建・参考値）
1704万1469円（-213970 -1.24%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47642.64（-63.73 -0.13%）
ナスダック 23920.77（+93.28 +0.39%）
CME日経平均先物 51105（大証終比：-225 -0.44%）
欧州株式29日終値
英FT100 9756.14（+59.40 +0.61%）
独DAX 24124.21（-154.42 -0.64%）
仏CAC40 8200.88（-15.70 -0.19%）
米国債利回り
2年債 3.582（+0.092）
10年債 4.056（+0.081）
30年債 4.598（+0.058）
期待インフレ率 2.302（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.621（-0.002）
英 国 4.392（-0.008）
カナダ 3.154（+0.111）
豪 州 4.224（+0.051）
日 本 1.648（+0.010）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.56（+0.41 +0.68%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3975.90（-7.20 -0.18%）
ビットコイン（ドル）
111433.13（-1399.14 -1.24%）
（円建・参考値）
1704万1469円（-213970 -1.24%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ