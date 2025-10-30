NY株式29日（NY時間15:12）（日本時間04:12）
ダウ平均　　　47642.64（-63.73　-0.13%）
ナスダック　　　23920.77（+93.28　+0.39%）
CME日経平均先物　51105（大証終比：-225　-0.44%）

欧州株式29日終値
英FT100　 9756.14（+59.40　+0.61%）
独DAX　 24124.21（-154.42　-0.64%）
仏CAC40　 8200.88（-15.70　-0.19%）

米国債利回り
2年債　 　3.582（+0.092）
10年債　 　4.056（+0.081）
30年債　 　4.598（+0.058）
期待インフレ率　 　2.302（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.621（-0.002）
英　国　　4.392（-0.008）
カナダ　　3.154（+0.111）
豪　州　　4.224（+0.051）
日　本　　1.648（+0.010）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.56（+0.41　+0.68%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3975.90（-7.20　-0.18%）

ビットコイン（ドル）
111433.13（-1399.14　-1.24%）
（円建・参考値）
1704万1469円（-213970　-1.24%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ