¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹VS¥ë¡¼¥¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¡¡ÃíÌÜ¥ì¡¼¥µ¡¼¡ÛÎ¶ÅÄ¿¿Çò¡¡»°¹ñ¤Ç¸Å¹ë¤òÇË¤ê¿å¿Àº×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¡ÖÂè16²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹VS¥ë¡¼¥¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¡×¤¬29Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£¼ÂÎÏÇÉ¤Î½÷»Ò¤È¾ÍèÀË¤«¤Ê¼ã¼ê¤¬·ãÆÍ¤¹¤ë6Æü´Ö¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£2ÆüÌÜ¤ÏÎ¶ÅÄ¿¿Çò¡Ê19¡á»°½Å¡Ë¤À¡£
¡¡Î¶ÅÄ¤Ï5·î¤ÎÄÅ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡ÖÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤¬Âç¹¥¤¤ÊÉã¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£ÊÝ°é±à¤Îº¢¤«¤é¡È¤Ê¤ì¤è¡É¤Ã¤ÆÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÆ»¡£¡Ö»ä¤Ï¿Í¤Ë²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÁ´Á³µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡×¡£¤ï¤ì´Ø¤»¤º¤Î¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¤·¤¿À³Ê¤Ï¥ì¡¼¥µ¡¼¸þ¤¤À¡£
¡¡Á°Àá»°¹ñ¤Î4ÆüÌÜ1R¤ò6¥³¡¼¥¹¤«¤é·þ¤êº¹¤·¤Æ½é1Ãå¡£¤·¤«¤â¡¢3000¾¡¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÀ¾ÅçµÁÂ§¤òÇË¤Ã¤Æ¤ÎÂç¶âÀ±¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¡¢1Åù¤ä¤Ê¤È¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É´¶Æ°¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¿Ê¬¡¢º£¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï6¥³¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Ï¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃË»Ò¤È°ì½ï¤ÎµÇ°¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£½éÀï7R¤ÏÂç³°¤«¤é½é¤Î2Ãå¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÎÆþ¤ê¤Ï¿·¿ÍÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÃÏ£¤òÀÑ¤á¤Ð¡¢½÷²¦¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¹¥ÁÇºà¤À¡£
¡¡¡þÎ¶ÅÄ¡¡¿¿Çò¡Ê¤¿¤Ä¤À¡¦¤Þ¤·¤í¡Ë2006Ç¯¡ÊÊ¿18¡Ë2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»°½Å¸©½Ð¿È¤Î19ºÐ¡£»°½Å»ÙÉô¡£136´üÀ¸¤È¤·¤Æº£Ç¯5·î9Æü¤ËÃÏ¸µ¤ÎÄÅ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é61ÁöÌÜ¤ÎÁ°ÁöÃÏ¡¦»°¹ñ¡Ê20Æü¡Ë¤Ç½é¾¡Íø¡£ºÇ½ªÆü¡Ê22Æü¡Ë¤Ë2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Â¿ËàÀî¤Ï½é½Ð¾ì¡£1¥á¡¼¥È¥ë57¡£·ì±Õ·¿AB¡£¡¡