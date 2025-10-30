4勝11分け20敗で最下位に低迷し、すでに来季のJ2降格が決まっている新潟は2日間のオフが明けた29日、新潟・聖籠町のアルビレッジで一般公開して練習を行った。クラブ歴代2位の289試合に出場しているDF舞行龍ジェームズ（37）は、来季もチームに残って再建に関わりたい意向を明かし、残り3試合に全力を尽くすことを誓った。

全体練習が終わると、ランニングシューズに履き替えてピッチ脇を走り出した。速いペースで1キロを数本走って汗を拭う。舞行龍が今季続けてきたルーティンだ。降格が決まっても、状態を上げていく作業は何も変わらない。それは来季を見据えて、でもある。

「このクラブが好き。まだまだチームにできることはあるし、“やれる”と思う。来季も残りたいし、チームの力になりたい」

18日の東京V戦で右目を負傷。一時は視界が悪くなり、26日の前節・神戸戦はベンチから戦況を見つめた。試合のなかった前日に決まってしまった降格には「結果は受け止めなければいけない。チームとして、1年間機能しなかったのは事実」と声を落とす。

17年以来6年ぶりに昇格した23年から戦ったJ1で感じたのは、スタイルの重要性だ。今季昇格組の岡山、昨季昇格した町田などを例に出して「うまくいっているチームは強みがはっきりしている」と指摘。新潟は20年から培ってきたパスサッカーを今季は発揮できず、方向性を打ち出せなかったのがシーズンを通しての低迷、そして降格の大きな要因となった。

「（新潟は）他に比べて選手層や一人一人の能力は低い」と舞行龍。資金力のあるクラブに高い能力のある選手が集まるのはサッカー界では自明の理。その中で生き残るためには、スタイルを貫くことが最も重要として「やり方とお互いの理解で一体感が生まれ、それが足の速さ、体の小ささの差を埋めてくれる。お金じゃない」と語気を強める。

08年に高卒で入団したクラブへの愛着は誰よりも強い。「スタイルをつくっていかないと（J1に）上がっても残るのは難しい。それに関わって、アルビに置いて巣立っていきたい。（選手の）終わりが近いのも分かっている。だからこそ無駄にはしたくない」。残り3試合も全力を尽くし、来季につなげる。（西巻 賢介）

○…降格が決まって残り試合へのモチベーションが難しくなっても、入江徹監督は今季を戦い抜く決意を示した。2日間のオフを挟んで臨んだ練習では「選手の表情や練習の要所要所で気持ちが出ていた」とうなずく。16試合も勝利がない（4分け12敗）中でも応援してくれるサポーターのため「僕らが（気持ちを）どこで表現するかといったらグラウンド。どんな状況でもやらないといけない」と決意をにじませた。