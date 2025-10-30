スポニチ

　ボートレース下関のG2モーターボート大賞「男子スピードキング決定戦」は29日、2日目が終了した。きょう30日の3日目、注目レースは12Rだ。

　片岡が押し切る。機力は目立たないが、そこは持ち前のスタート力を駆使。先マイに持ち込めば寄せつけない。好素性機で気配のいい高倉が握って攻めて迫る。高田はスロー勢の動きを見て自在に浮上も。佐々木に踏ん張れる足がある。

　＜1＞片岡雅裕　体感は悪くないけど、足はもう少し欲しいかもしれない。タイムもあまり出ないし。他と比較すると行かれる気がする。乗り心地は悪くない。

　＜2＞佐々木完太　伸びは良さそう。道中で森高さんと競っていても自分の方が良さそうだった。出足も悪くなくて普通以上はある。いい足になっていると思う。

　＜3＞高倉和士　伸びは普通だけど、合えば押し感やトルク感が満足いく感じ。

　＜4＞高田明　前半は舟の向きやレスポンスが良かったけど、後半は回り過ぎでグリップがなかった。

　＜5＞前原大道　展示から乗りづらかった。ターンして押す感じはあるし、直線も下がることはない。ターンで滑ったり、跳ねたりするので良くしたい。

　＜6＞権藤俊光　松井繁さんとも試運転ではそんなにそん色はなかった。足はいいと思う。行き足がいい。乗りづらさが直れば全部の足に二重丸がつく。