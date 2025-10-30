お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹（34）が29日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。家バレしていることを明かした。

今回は「最新失敗しない住宅選びSP」と題して放送された。「空き巣に狙われやすい家」の特徴について話題となると、兼近は「僕は朝早い仕事とか生放送があると、もう家バレてるんで…」と切り出した。

周囲に家がバレていることで「（家を）出た瞬間に子供たちが“ほらいた!”って。10人ぐらい“ほらな!ほらな!”って待ってる」と明かした。子供たちに対して「タクシーに乗って“ありがとうね”って言って」と、邪険に扱わず笑顔で感謝の言葉を伝えるとした。

また、タクシーに乗車してその場を離れるも「後ろからキックボードで追いかけてくる。“おーい”って言いながら」とし「あれやめさせたい。危ない」と交通事故につながらないか心配だった。

MCの明石家さんまは「危ないけども、芸能界みんな通る道やな」と芸能人の宿命で仕方ない部分があるとした。兼近は「ありがたいんですけどね」としつつ「夏休みえげつないですよ」と、多くの子供たちが家の前で待っていることを振り返った。