ワールドシリーズでまさかの反響

米大リーグのワールドシリーズ（WS）は28日（日本時間29日）に第4戦を終え、ナ・リーグ王者のドジャースとア・リーグ王者のブルージェイズが2勝2敗のタイで並んでいる。ロサンゼルスで行われた27日（同28日）の第3戦は、延長18回、6時間39分におよぶ死闘の末にホームのドジャースが6-5で勝利。この試合で国歌斉唱を任された人物に関する衝撃の事実がまさかの反響を生んでいる。

ドジャースの大谷翔平投手が2本塁打を含む4打数4安打5四球と大爆発した第3戦。延長18回の死闘が始まる前、エレキギターを手に米国国歌を熱唱したのは大物カントリー歌手のブラッド・ペイズリーだった。ドジャースの熱狂的ファンとして有名で、これまでも客席で声援を送る姿が数え切れないほど目撃されてきた。実は過去にもドジャースタジアムでWSの国歌斉唱を任されている。

MLB公式Xは「ブラッド・ペイズリーが公式に国家斉唱した試合」として過去の実績を列挙。「2017年 ワールドシリーズ第2戦（11イニング）／2018年 ワールドシリーズ第3戦（18イニング）／2024年 ワールドシリーズ第1戦（10イニング）／2025年 ワールドシリーズ第3戦（18イニング）」となっている。WS史上最長で並ぶ延長18回の2試合を含め、全て延長戦に突入しているというのだ。

まさかの共通点に海外ファンからも仰天。6時間39分もの死闘に疲れたのか「もう二度と呼ばないで。彼は呪われてる」「彼を出禁にしろ！」「もう呼ばないようにした方がいいかも」「今夜はペイズリー氏は無しにして。疲れたから」と願うコメントもあれば、逆に「第7戦まで行ったらまた彼に歌ってもらって」「科学実験としてもう一度歌ってもらおう」と“再登板”を期待する声もあった。

2度の延長18回を両方取材している米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番ビル・プランケット記者も「もうブラッド・ペイズリーは勘弁してくれ」と呆れたように投稿していた。



