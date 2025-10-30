Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰの山田涼介（３２）がディズニー・アニメーション「ズートピア２」（１２月５日公開）に登場する新キャラクター・オオヤマネコのパウバート役の日本版声優を演じることが２９日、分かった。

ズートピアは動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園。山田が演じるのは創設者一族の御曹司で、柔和で社交的なパウバート。厳しいオーディションを勝ち抜き、ディズニー作品に初めて参加するという山田は、前作は観客として楽しんでおり、「まさか自分がこの世界に入ることになる日が来るなんて！という気持ちが一番大きかった」驚いたことを明かした。

役どころを「すごく端的に言うと御曹司のイケメン・オオヤマネコです（笑）」と説明。ウサギ警察官のジュディの捜査に協力し、ズートピアの謎に絡む重要なキャラクターになるという。

前作は世界興行収入が１０億ドルを突破し、日本でも興収７６億円超と大ヒット。山田は「『ズートピア２』では、ズートピア誕生の秘話がついに明かされます。ぜひ劇場に遊びに来てください！」と呼びかけている。