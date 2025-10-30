５人組グループ・Ｍ！ＬＫの吉田仁人（２５）が舞台「ＦＩＮＡＬ ＦＡＮＴＡＳＹ ＢＲＡＶＥ ＥＸＶＩＵＳ 幻影戦争 ＴＨＥ ＳＴＡＧＥ ２」（来年１月３０日〜２月８日、東京・サンシャイン劇場。大阪公演あり）で主演を務めることが２９日、分かった。

同作は２４年に上演された、「ＦＩＮＡＬ ＦＡＮＴＡＳＹシリーズ」初のストレートプレイの第２弾。舞台は列強に囲まれた小国リオニスで、吉田が演じるのは前作に引き続き、リオニスの第二部隊「蒼穹」を率いる双子の兄モント・リオニス役。争いを好まず共存を願うモントの優しさと、愛する者を守るための強さを体現する。

主演続投となった吉田は「続編を上演させていただけることをとても嬉しく思います」と感謝。「プレッシャーもありますが、ワクワクしています。新しいキャストと前回から引き続きのキャストみんなでひとつのチームになり、初めて観る方や前回から引き続き観ていただける皆様に満足していただけるよう頑張ります」と意気込んだ。

前作に続き、双子の弟シュテル・リオニス役は原因は自分にある。の武藤潤、大国ホルンの王女マシュリー・ホルン役はＮＭＢ４８の川上千尋が担当。新キャストとしてダンス＆ボーカルグループ・ＷＡＴＷＩＮＧの鈴木曉や鈴木紗理奈らが出演する。