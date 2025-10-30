今年芸道５０年を迎えた歌手の細川たかし（７５）がこのほど、都内で合同取材会を開いた。１９７５年に「心のこり」でデビューし、これまでに「北酒場」「矢切の渡し」「望郷じょんから」などのヒット曲を連発。抜群の歌唱力とキャラクターで愛され、演歌界の大黒柱として圧倒的存在感を放っている。新曲「カムイ岬」を来年１月７日に発売し、同６〜２５日に大阪・新歌舞伎座で、同じ７５歳の梅沢富美男ともに新春特別公演を開催する。意欲的に活動する細川に、その原動力を聞いた。

芸能界屈指の“パワー系演歌”を聴かせて半世紀。芸道５０年を迎えての変化を問うと、細川は「たいして変わっていないね」と、平然と答えた。衰えを感じる部分を「酒が弱くなったかな。前みたいにバカ飲みはできないね」と打ち明けつつ、歌声については「７０超えてからパワーが出てきた」ときっぱり。常に“最高の自分”を更新し続けている。

衰え知らずの美声の秘訣（ひけつ）を「年に７０カ所ほど地方公演している。毎日きちんと歌っているのが大事。お客さんの前で真剣に歌うのが原動力。歌っていれば、声は出ますよ！」と明かす。将来に備えて全ての楽曲を半音上げで歌唱していることを告白し、「最初から上げておけば、５年たって落ちても元のキーに戻りますからね」と驚きの理由を語った。

豪快に構えているおかげで、いつでもどこでも実力を発揮できている。今後の目標を問うと「どこまで行けるのかが楽しみですよ。大谷翔平も３１歳ですよね。二刀流がどこまでいけるのか、未知の世界です。細川たかしもこれからどこまで行くんだろう。声が落ちてきてやめるのか？それも挑戦ですね。一日一日が楽しいです」と笑顔を見せた。

昨年、週刊誌で再婚をスクープされ、上下１３万円の高級ドクロジャージ姿がキャッチされた。奇抜な姿がＳＮＳでバズり、この私服姿をジャケット写真に活用した。演歌界の大御所ながら、若者もビックリの試みにも意欲的に取り組んでいる。

来年１月リリースの新曲「カムイ岬」は、北海道・積丹半島の最先端に位置する地を舞台に、悲恋の思いを歌い上げる。今後ミュージックビデオを撮影予定で「プロモーションビデオも面白おかしく。爆笑です」と予告していた。