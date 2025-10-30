ROIROMが執事姿でミルクティーをおすすめ！「背筋が伸びる」（本多大夢）「ちょっと緊張」（浜川路己）
ROIROMがイメージキャラクターとして起用された、日東紅茶“ミルクとけだすティーバッグ”と“ロイヤルミルクティー”の新WEBCM『あなたはどっちのミルクティー？』篇が公開された。
■インタビュー＆メイキング映像も公開
本WEBCMでは、ROIROMの本多大夢と浜川路己が初の執事姿で登場。ひと息つこうとした主人公に、執事風の衣装をまとったふたりが“ミルクとけだすティーバッグ”と“ロイヤルミルクティー”2種類のミルクティーを淹れながら、それぞれの商品をおすすめするストーリーが展開される。
WEBCMの公開を記念して、日東紅茶公式SNSでは、ROIROMがセレクトしたミルクティーセットが当たるキャンペーンを開催。さらに、日東紅茶の“ミルクとけだすティーバッグ”シリーズ＆“ロイヤルミルクティー”シリーズを購入したレシートで応募すると、ROIROM直筆サイン入りチェキやオリジナルグッズなどがもらえる「ROIROMとごほうびミルクティーキャンペーン」も開催される。
◎CMストーリー＆見どころ
本WEBCMでは、ROIROMの本多大夢と浜川路己が初の執事姿で登場。「紅茶感のミルとけ（ミルクとけだすティーバッグ）、ミルク感のロイミ（ロイヤルミルクティー）あなたはどっち？」をキャッチコピーとし、各商品の特徴を訴求している。
ひと息つこうとした主人公の前に突如、不思議な洋館が現れ、執事姿のROIROMふたりが登場。お湯だけで茶葉香るミルクティーが簡単にできあがる、ミルクパウダー入りティーバッグが特徴の“ミルクとけだすティーバッグ”と、微粉砕国産紅茶葉と北海道産全粉乳の風味を楽しめるパウダータイプの“ロイヤルミルクティー”。2種類のミルクティーを淹れながら、それぞれの商品をおすすめするストーリーが展開。「気分やシーンで飲み分けて、ほっとひと息ついてほしい」という想いが込められたWEBCMになっている。
また、メイキング動画では、ふたりの素の表情やインタビューも収録。仲良く楽しく撮影に臨むふたりにも注目だ。
■ROIROM インタビュー※一部抜粋
◎本多大夢
Q. 初の“執事風衣装”でのCM出演でしたが、いかがでしたか？
本多：初めて執事風の衣装を着て、撮影に臨みました。背筋が伸びるというか、所作も綺麗にしなくちゃという気持ちになりました。すごく上品な撮影になったので楽しかったです。
Q.特にお気に入りの商品について教えてください。
本多：“ミルクとけだすティーバッグ キャラメル紅茶”と“ロイヤルミルクティー”が特にお気に入りです。
甘いものが好きなので、甘くてスイーツ感覚で飲める“キャラメル紅茶”が特に好きでした。ビターなチョコレートや素朴なクッキーとも合いそう！
“ロイヤルミルクティー”はミルク本来の甘みや茶葉の芳醇な香りがかけ合わさって、とてもリラックスできる「王道」のミルクティーで、おいしかったです！
Q.普段の生活の中で自分を癒すルーティンとして取り入れていることはありますか？
本多：僕の場合は“香り”です。
香りが好きなので、自分の家でも部屋ごとに匂いを変えていて。玄関、リビング、寝室、お手洗い、洗面所…何種類香りがあるか分からないくらい。
このミルクティーの香りも、何ならミルクティーを注いで部屋に置いておきたいぐらい、落ち着くリラックスできる香りでした！
◎浜川路己
Q.初の“執事風衣装”でのCM出演でしたが、いかがでしたか？
浜川：僕も初めて執事風の衣装を着ました。ちょっと緊張もありましたが、ミルクティーを飲みながら撮影中にリラックスなんかしちゃったりして、とても楽しい撮影でした。
Q.お気に入りの商品は？
浜川：“ミルクとけだすティーバッグ 黒糖烏龍”と“ロイヤルミルクティー 黒糖”です。
沖縄出身なので、黒糖は実家にも常備しているぐらい大好き。
ミルとけの黒糖烏龍は、一口飲んだ時の黒糖の甘みがとても好みでした！ 黒糖の甘みと烏龍茶の風味の掛け合わせがよく、100×100で「1億」になっているイメージ！
ロイミの黒糖はミルとけの黒糖烏龍と比較すると、甘さが少し控えめに感じたので、仕事に行く前など様々なタイミングで楽しめるのが魅力だと思います。
Q.普段の生活の中で自分を癒すルーティンとして取り入れていることはありますか？
浜川：甘いものがすごく好きなので、自分のご褒美にミルクティーを買ったりします。
あと、チャイとマカロンとカヌレが僕のご褒美セットなので、皆さんもチャイとか、ミルクティーとか、自分へのご褒美として甘いものを食べてみてほしいなと思います。
Q.秋が深まるこの季節、普段の過ごし方で特に楽しみにしていることや習慣はありますか？
浜川：半袖＋ダウンで散歩に行って、公園でダウンを脱いで、大の字で日向ぼっこしながら寝ることです。
そこに温かい飲み物も持って行きます。逆サウナのようなイメージです。
外気は冷たいのに太陽の光は暖かいのが気持ちよくてリラックスできるんです。冬の風と、秋の香りを感じています。
■関連リンク
「ROIROM とごほうびミルクティーキャンペーン」特設サイト
https://www.nittoh-tea.com/enjoy/movie/receiptcampaign/2511/index.html
ROIROM OFFICIAL SITE
https://roirom.com
■【画像】CMカット
■【画像】キャンペーン告知ビジュアル