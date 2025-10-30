ROIROMが執事姿でミルクティーをおすすめ！「背筋が伸びる」（本多大夢）「ちょっと緊張」（浜川路己）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ROIROMがイメージキャラクターとして起用された、日東紅茶“ミルクとけだすティーバッグ”と“ロイヤルミルクティー”の新WEBCM『あなたはどっちのミルクティー？』篇が公開された。

■インタビュー＆メイキング映像も公開

本WEBCMでは、ROIROMの本多大夢と浜川路己が初の執事姿で登場。ひと息つこうとした主人公に、執事風の衣装をまとったふたりが“ミルクとけだすティーバッグ”と“ロイヤルミルクティー”2種類のミルクティーを淹れながら、それぞれの商品をおすすめするストーリーが展開される。

WEBCMの公開を記念して、日東紅茶公式SNSでは、ROIROMがセレクトしたミルクティーセットが当たるキャンペーンを開催。さらに、日東紅茶の“ミルクとけだすティーバッグ”シリーズ＆“ロイヤルミルクティー”シリーズを購入したレシートで応募すると、ROIROM直筆サイン入りチェキやオリジナルグッズなどがもらえる「ROIROMとごほうびミルクティーキャンペーン」も開催される。

◎CMストーリー＆見どころ

本WEBCMでは、ROIROMの本多大夢と浜川路己が初の執事姿で登場。「紅茶感のミルとけ（ミルクとけだすティーバッグ）、ミルク感のロイミ（ロイヤルミルクティー）あなたはどっち？」をキャッチコピーとし、各商品の特徴を訴求している。

ひと息つこうとした主人公の前に突如、不思議な洋館が現れ、執事姿のROIROMふたりが登場。お湯だけで茶葉香るミルクティーが簡単にできあがる、ミルクパウダー入りティーバッグが特徴の“ミルクとけだすティーバッグ”と、微粉砕国産紅茶葉と北海道産全粉乳の風味を楽しめるパウダータイプの“ロイヤルミルクティー”。2種類のミルクティーを淹れながら、それぞれの商品をおすすめするストーリーが展開。「気分やシーンで飲み分けて、ほっとひと息ついてほしい」という想いが込められたWEBCMになっている。

また、メイキング動画では、ふたりの素の表情やインタビューも収録。仲良く楽しく撮影に臨むふたりにも注目だ。

■ROIROM インタビュー※一部抜粋