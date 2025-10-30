お笑いコンビ「ずん」飯尾和樹（56）が29日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。小学生から呼び捨てにされて注意しようとしたものの出来なかった理由を明かした。

今回は「最新失敗しない住宅選びSP」と題して放送された。「芸能人や女性にオススメ“ストーカー保険”」の話題となり、飯尾は「俺もね、子供につけられて…俺の場合は尾行ね」と、ストーカーとは違うことを前置きして切り出した。

帰り道に小学生の子供に後をつけられ「いいお〜」と呼ばれて振り向くと隠れているというやり取りを数度繰り返され「ちょっとあれだなと思って、急に角にパッて走って曲がると、タタタタッって来たからさ。言わなきゃってパンっと出たら“わっ！わーっ！”って」と“捕まえる”ことに成功した。

この小学生に「お前いくつだよ」と年齢を聞くと「10歳」と、小学3年生と伝えられて「お前な、46歳下が“飯尾”って何だ」と笑いながらも指摘。だが、小学生からは「えっ?でもうち、（明石家）さんまのこと“さんま”って呼んでるよ」と言われた。

これに飯尾は「ああ…さんまさんでも“さんま”か…。じゃあ“お前”でいいよ、俺は」と、さんまを呼び捨てにしていることで“飯尾さん”と呼ぶように注意できなかったと振り返って笑いを誘った。