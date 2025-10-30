ふぉ〜ゆ〜、全員39歳になる年に感謝のライブ「みなさん、また遊びましょう！」
4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜（福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介）が29日、東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）でコンサート『4U. LIVE TOUR 2025 39×4＝イイコロ』（ふぉ〜ゆ〜 ライブツアー ニイゼロニイゴー サンキューフォー イイコロ）を開催。ツアーも佳境に入る東京公演を華やかに開幕させた。
【写真】かっこよすぎでしょ⋯！熱いパフィーマンスを繰り広げたふぉ〜ゆ〜
ことし全員が39歳となるふぉ〜ゆ〜。同ライブでは、「39」と「サンキュー」をかけて、4人からの感謝がテーマ。感謝の気持ちが4倍、39×4の答え「156」を「いい頃合い」と読んで、「イイコロ」とタイトルにしている。アンコールを含め約2時間10分で全23曲を熱唱。ふぉ〜ゆ〜のオリジナル曲と事務所の先輩後輩の人気曲を織り交ぜながら、個性豊かに魅せた。
ステージに設置された、入り組んだ階段のようなセットに乗ったり、駆け上がったり、飛び降りたりと縦横無尽。カラフルに輝くステージの中、明るくポップに盛り上げる楽曲から、一変してしっとりと大人の色気を見せる楽曲まで、見せるギャップにファンもうっとり。高らかに歌い上げたかと思えば、激しいダンスナンバーを踊りこなし、感謝の気持ちのこもった多様なパフォーマンスで魅了した。
MCでは、福田が「39（サンキュー）の年。みなさん、ありがとうございます」と改めて感謝。同ライブのグッズであるペンライトの形を「サンキューのポーズです」と説明したり、「みんなでチャレンジすることが大事だと思っております」と語りながら、来年迎える15周年に向けての期待を語らった。
コール&レスポンスを楽しむなど観客参加型の楽曲も多いふぉ〜ゆ〜。最後には、辰巳からの「リーダーいつもので」との振りで、福田が「みなさん、また遊びましょう、セット」と呼びかけ、「サンキュー！」「サンキューでーす！」のコール＆レスポンスで会場が一体となって幕を閉じた。
同公演はきょう30日に東京公演2日目、11月11日に愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホールでも行われ、全国4都市5会場で過去最多となる2万4500人の動員を予定している。
■ふぉ〜ゆ〜コメント
▼福田悠太
今年で39歳の僕らが送るライブ。大事なのは感謝の気持ちです。パフォーマンスすべてに感謝を乗せてお送りします。信じられないほどの感謝を受け止めてあげてください。受け止めてくれればくれるほど、僕の、僕たちの感謝はさらに大きくなってとても良いLIVEになるはずです。一緒にLIVE を作って楽しみましょう。
▼辰巳雄大
ふぉ〜ゆ〜のライブは一味違います。年々、ファンの方（おともだち）が共演者と化してライブを楽しむだけではなく彩ってくれています。チームふぉ〜ゆ〜がさまざまなアイデアを詰め込んだ至極のライブを楽しんでください。ふぉ〜ゆ〜、ライブが大好きです。
▼越岡裕貴
大阪から始まった『4U. LIVE TOUR 2025 39×4＝イイコロ』、スタート時は38歳だった僕も39歳になりました。39、さんきゅー、感謝の気持ちを忘れずに、ふぉ〜ゆ〜の魅力が詰まったLIVEになっているので、全力でおともだちのみんなと遊びたいと思いますー！
▼松崎祐介
『4U. LIVE TOUR 2025 39×4＝イイコロ』にお越しいただきアリガトゥクストゥ〜〜〜〜ル〜!!個人的に10月20日の神戸公演で39歳を迎え、最高にスーパーイイコロなスタートができました！みんなに祝ってもらったハッピーを胸に渋谷公演も1人でも多くの方にお返しできるようにステージに立ちたいと思い松！感謝!!アリガトゥクストゥ〜〜〜〜ル〜
