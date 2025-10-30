JO1「Handz In My Pocket」、合算シングル1位 通算10作目【オリコンランキング】
JO1の最新シングル「Handz In My Pocket」が、30日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」で、自身通算10作目となる1位を獲得した。
【動画】JO1「Handz In My Pocket」MV
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」において初週50.5万枚を売り上げ初登場1位。同日付「週間デジタルアルバムランキング」では、そのシングル各形態収録曲などを収めたスペシャルエディションが1位となっており、オリコン週間音楽ランキングで3冠【※1】を獲得した。
また、週間ポイントは週間52.5万PT（525,220PT）で通算4作目【※2】の週間50万ポイント超えを記録した。
【週間ポイントの内訳】CD：50.5万PT（505,121PT）／ストリーミング:1.7万PT（16,900PT）／デジタルシングル（単曲）：0.3万PT（3,199PT）／デジタルシングル（バンドル）：-
【※1】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【※2】JO1の合算シングル50万ポイント超えほか作品 ※達成順
「MIDNIGHT SUN (SuperCali)」、「HITCHHIKER(Love seeker)」、「WHERE DO WE GO」
2位には、米津玄師の「IRIS OUT / JANE DOE」がランクイン。収録曲の「IRIS OUT」と「JANE DOE」は、10月6日付から5週連続で「週間ストリーミングランキング」1位、2位を独占しており、合算シングルランキングでも5週連続のTOP3入りと高順位をキープ。累積PT数は108.6万PT（1,086,316PT）となり、自身8作目のミリオンポイントを達成した。
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月3日付：集計期間:2025年10月20日〜26日）＞
【動画】JO1「Handz In My Pocket」MV
本作は、同日付「オリコン週間シングルランキング」において初週50.5万枚を売り上げ初登場1位。同日付「週間デジタルアルバムランキング」では、そのシングル各形態収録曲などを収めたスペシャルエディションが1位となっており、オリコン週間音楽ランキングで3冠【※1】を獲得した。
【週間ポイントの内訳】CD：50.5万PT（505,121PT）／ストリーミング:1.7万PT（16,900PT）／デジタルシングル（単曲）：0.3万PT（3,199PT）／デジタルシングル（バンドル）：-
【※1】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
【※2】JO1の合算シングル50万ポイント超えほか作品 ※達成順
「MIDNIGHT SUN (SuperCali)」、「HITCHHIKER(Love seeker)」、「WHERE DO WE GO」
2位には、米津玄師の「IRIS OUT / JANE DOE」がランクイン。収録曲の「IRIS OUT」と「JANE DOE」は、10月6日付から5週連続で「週間ストリーミングランキング」1位、2位を独占しており、合算シングルランキングでも5週連続のTOP3入りと高順位をキープ。累積PT数は108.6万PT（1,086,316PT）となり、自身8作目のミリオンポイントを達成した。
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。
「週間合算シングルランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月3日付：集計期間:2025年10月20日〜26日）＞