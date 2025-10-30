King & Prince¡¢¡È»Ë¾å½é¡É¤ÎµÏ¿Ã£À®¡¡²»³Ú±ÇÁüºîÉÊ¤Ç1st¤«¤é8ºîÏ¢Â³¡Ö±ÇÁü3ÉôÌç¡×Æ±»þ1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡King & Prince¡¢2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò¼ý¤á¤¿ºÇ¿·²»³Ú±ÇÁüºîÉÊ¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in DOME¡Ù¤¬¡¢30ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö±ÇÁü¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö1st²»³Ú±ÇÁüºîÉÊ¤«¤é8ºîÏ¢Â³±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¡×¡Ú¢¨¡Û¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛKing & Prince¡¢±Ç²è¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÆ°²è
¡¡½é½µÇä¾å¤Ï¡¢DVD¡§4.5ËüËç¡Ê44,645Ëç¡Ë¡¢Blu-ray Disc¡Ê°Ê²¼BD¡Ë¡§8.0ËüËç¡Ê79,825Ëç¡Ë¤Ç¡¢¡Ö½µ´ÖDVD¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¡Ö½µ´ÖBD¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¤â¤Ë1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£²»³ÚºîÉÊ¤ÎDVD¤ÈBD¤ò¹ç·×¤·¤¿¡Ö½µ´Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹ç·×Çä¾å¡§12.4ËüËç¡Ê124,470Ëç¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Á°ºî¡ØKing ¡õ Prince LIVE TOUR 2023 ¡Á¥Ô¡¼¥¹¡Á¡Ù¡Ê2024Ç¯3·î25ÆüÉÕ¡Ë¤ËÂ³¤¡¢8ºîÏ¢Â³¡¦ÄÌ»»8ºîÌÜ¤Î±ÇÁü3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¢¨¡Û¡Ö1st²»³Ú±ÇÁüºîÉÊ¤«¤é¤ÎÏ¢Â³3ÉôÌçÆ±»þ1°Ì³ÍÆÀºîÉÊ¿ô¡×
1°Ì¡§King & Prince¡Ê8ºî¡Ë¡¢2°Ì¡§Ý°ºä46¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡Ê5ºî¡Ë¢¨Ã£À®½ç ¢¨ºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢ÇÉÀ¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï½ü¤¯
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±Ì¾¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯5·î10Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤è¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤ËÁ´ÂÎ±é½Ð¤«¤é±ÇÁü¡¦°áÁõ¡¦¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°È¾Àï¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ê2024Ç¯12·î23ÆüÉÕ¡Ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ØRe:ERA¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤ÊKing & Prince¤Î°ìÌÌ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¡¢¸åÈ¾Àï¤ÏÎòÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯11·î3ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯10·î20Æü¡Á26Æü¡Ë¡ä
