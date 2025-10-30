ZEROBASEONE「Doctor! Doctor!」、急上昇1位【オリコンランキング】
9人組グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONEの5thミニアルバム『BLUE PARADISE』の収録曲「Doctor! Doctor!」が、30日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率109.3%を記録。1位を獲得した。
【動画】ZEROBASEONE「Doctor! Doctor!」MV
本作は、漫画作品『富江』、『うずまき』などで知られるホラー漫画家・伊藤潤二氏がデジタルジャケットのアートワークを手掛けた楽曲。
10月16日に、世界最大級のK-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」の「BEST MALE GROUP」と「BEST VOCAL PERFORMANCE GROUP」へのノミネートが発表。24日には『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）へ出演し、10月29日に発売されるEP『ICONIK』の収録曲「ICONIK （Japanese ver.）」を披露した。
このほか、7位には、斉藤和義の15枚目のシングルとして1997年11月21日に発売された「歌うたいのバラッド」が上昇率23.4%でランクイン。
俳優の香取慎吾、草なぎ剛が出演するbayfm「ShinTsuyo POWER SPLASH」内の、おすすめの楽曲を紹介するコーナーで同曲が紹介された。
7月5日に放送された『THE MUSIC DAY 2025』（日本テレビ系）で、草なぎ剛が2018年に亡くなった大杉漣さんへ感謝の思いを込め、大杉さんの形見として譲り受けたギターで斉藤和義と共に弾き語りした思い出を振り返り、楽曲を紹介した。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月3日付：集計期間:2025年10月20日〜26日）＞
