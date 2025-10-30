TOMORROW X TOGETHER『Starkissed』、合算アルバム1位 自己最高ポイントを記録【オリコンランキング】
TOMORROW X TOGETHERの最新アルバム『Starkissed』が、30日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」で自己最高ポイントを記録し、1位を獲得した。
【動画】本田響矢の“晴れやかな笑顔”がマッチ！TOMORROW X TOGETHERの新MV
週間ポイントは2025年8月4日付『The Star Chapter: TOGETHER』の31.3万PT（313,037PT）を上回る32.5万PT（324,962PT）で、海外アーティストでは今年度3位【※1】【※2】となった。
合算アルバム1位は自身通算13作目。歴代2位の「合算アルバム通算1位獲得作品数」記録も自己更新【※3】した。
本作は、同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも、自己最高週間売上となる31.8万枚で1位に初登場。オリコン週間音楽ランキングで2冠【※4】を獲得した。
【週間ポイントの内訳】CD：31.8万PT（318,384PT）／ストリーミング：0.5万PT（4,810PT）／デジタルアルバム：0.2万PT（1,768PT）
【※1】海外アーティスト今年度週間ポイントTOP3
1位：Stray Kids『Hollow』（2025年6月30日付、529,918PT）
2位：SEVENTEEN『HAPPY BURSTDAY』（2025年6月9日付、466,606PT）
3位：TOMORROW X TOGETHER『Starkissed』（2025年11月3日付、324,962PT）
【※2】今年度は2024年12月23日付よりスタート
【※3】「合算アルバム通算1位獲得作品数」記録
1位：SEVENTEEN（14作）、2位：TOMORROW X TOGETHER（13作）、3位：ENHYPEN（10作）
【※4】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、
ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月3日付：集計期間:2025年10月20日〜26日）＞
【動画】本田響矢の“晴れやかな笑顔”がマッチ！TOMORROW X TOGETHERの新MV
週間ポイントは2025年8月4日付『The Star Chapter: TOGETHER』の31.3万PT（313,037PT）を上回る32.5万PT（324,962PT）で、海外アーティストでは今年度3位【※1】【※2】となった。
合算アルバム1位は自身通算13作目。歴代2位の「合算アルバム通算1位獲得作品数」記録も自己更新【※3】した。
【週間ポイントの内訳】CD：31.8万PT（318,384PT）／ストリーミング：0.5万PT（4,810PT）／デジタルアルバム：0.2万PT（1,768PT）
【※1】海外アーティスト今年度週間ポイントTOP3
1位：Stray Kids『Hollow』（2025年6月30日付、529,918PT）
2位：SEVENTEEN『HAPPY BURSTDAY』（2025年6月9日付、466,606PT）
3位：TOMORROW X TOGETHER『Starkissed』（2025年11月3日付、324,962PT）
【※2】今年度は2024年12月23日付よりスタート
【※3】「合算アルバム通算1位獲得作品数」記録
1位：SEVENTEEN（14作）、2位：TOMORROW X TOGETHER（13作）、3位：ENHYPEN（10作）
【※4】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、
ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
PT＝ポイント。今年度は「2024年12月23日付」よりスタート。
「週間合算アルバムランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年11月3日付：集計期間:2025年10月20日〜26日）＞