伊藤沙莉＆HANA・CHIKA、息ぴったりアドリブ マクドナルド「三角チョコパイ ティラミス」新CMで“最高難易度”ダンスに挑戦【コメントあり】
ダンス＆ボーカルグループHANAのCHIKAと、俳優の伊藤沙莉が、日本マクドナルド「三角チョコパイ」の新CMに出演。息ぴったりのアドリブや三角ポーズを交えたキレキレのダンスで初共演を果たした。CMは11月4日より放映される。
【写真多数】HANA・CHIKAと伊藤沙莉の楽しそうなオフショットほか
新テレビCM『三角チョコパイ ティラミス「ティラミスの運命・・・」篇』では、白樺（しらかば）が美しい公園を舞台に、「三角チョコパイ」の季節の到来を華やかに祝う。RIP SLYMEの「太陽とビキニ」の替え歌「三角チョコパイの歌」にのせて、2人は“おかえり！”の掛け声やアドリブのロボットダンス、三角ポーズなど多彩な振り付けを披露。マクドナルドCM史上“最高難易度”ともいわれる振り付けにも挑戦しており、HANAのファンである伊藤はNAOKOとの共演に続き、“推し活”として同グループのCHIKAとの新たな共演を実現した。
5年ぶりに復活する「三角チョコパイ ティラミス」は11月5日より、全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売される。マスカルポーネチーズを使用したチーズチョコクリームと、ほろ苦いコーヒークリームをサクサクのパイ生地で包み込んだ大人向けのスイーツ。今回はさらにザクザク食感のコーンクラッシュを加えることで、“ザクとろ”食感へと進化している。定番人気の「三角チョコパイ 黒」も販売中だ。
また今年は、茶うさぎ＆黒うさぎをあしらった数量限定パッケージも登場。SNS映えする愛らしいビジュアルにも注目が集まりそうだ。
■HANA・CHIKA、伊藤沙莉コメント
――今回お2人は初共演となります。お互いの印象は？
CHIKA：「まず、かわいい。なんか本当にかわいくて、私は昔からドラマとかも見させていただいていたから“HANAを好き”と言っていただいたときに（息を呑むジェスチャー）って思ってたという感じです」
伊藤：「幸せの極みですね。本当に。かわいいなんていうものは、そのままお返ししますって感じなんですけど、最初グラフィックのときにあまりに目も見れない、しゃべれないみたいな状態になっちゃって、なんかそういうの失礼だなって思って今日は結構気合い入れてちゃんとしゃべるようにとかしてたんですけど、やっぱり夢みたい。本当に。しかもたまたま昨日行っちゃったから、ファンミーティングに。だから、なんか不思議な気持ちでいっぱいですけど、もうかっこよすぎて、才能の塊すぎて、本当に憧れ。かっこいいです（手でハートマーク）」
CHIKA：「ありがとうございます▽（ハートマーク）」
――撮影中、どんなお話をされていましたか？
CHIKA：「（伊藤が）ファンミーティングに来ていただいたことを“ありがとうございます”っていうのを話していました」
伊藤：「言わせていただきました。大好きなダンスの種類があってそれを見るとすごく興奮しますっていう話をさせていただきました」
――HANAの大ファンだという伊藤さんからCHIKAさんに質問を考えてきてくれたと。
CHIKA：「ありがとうございます」
伊藤：「今ちょっと忙しすぎてお休みは全然ないように勝手に思っているんですけど、お休みがあるときとかって、プライベートでもメンバーのみなさんと遊んだりとかご飯食べに行ったりとかするんですか？」
CHIKA：「あ、でも結構します」
伊藤：「ええーっ（驚き）」
CHIKA：「ただちょっと7人でいるとすごいから、7人で行くとかは中々ないんですけど、結構2、3（人）で行ったりとかします」
伊藤：「あぁ、そうなんだ。でもお買い物行くって昨日（ファンミーティングで）お話しされてましたもんね。ははっ（笑）」
CHIKA：「そうです、そうです。ついてきてもらったりして一緒に行ったりします」
伊藤：「あぁそうなんだ。もう仲良しが伝わってきて素敵です（手でハートマーク）」
――CHIKAさんが今後メンバーとやってみたいことは？
CHIKA：「お休みの日でですか？それこそ私カラオケにどうしても行きたくて、まだ１回も行けてないのでカラオケ行きたいです（笑）」
伊藤：「そうなんだ。え、メンバーでですか？」
CHIKA：「そうです。行ってみたいですね」
伊藤：「意外！」
――今年の秋に挑戦してみたいことはありますか？
伊藤：「秋か……」
CHIKA：「私は好き嫌いが多くて、やっぱ味覚の秋だからいろんな食べ物に挑戦したいです（ガッツポーズ）」
伊藤：「素敵。好物はあるんですか？」
CHIKA：「好物は納豆ご飯です（笑）」
伊藤：「健康的！（笑）そうなんだ」
CHIKA：「栗とか、ちょっとまだあんま苦手だから食べたいです」
伊藤：「じゃあその栗を拾いに行きたいです（笑）私が」
CHIKA：「絶対食べます（笑）」
伊藤：「絶対（笑）もうそれで、克服」
【写真多数】HANA・CHIKAと伊藤沙莉の楽しそうなオフショットほか
新テレビCM『三角チョコパイ ティラミス「ティラミスの運命・・・」篇』では、白樺（しらかば）が美しい公園を舞台に、「三角チョコパイ」の季節の到来を華やかに祝う。RIP SLYMEの「太陽とビキニ」の替え歌「三角チョコパイの歌」にのせて、2人は“おかえり！”の掛け声やアドリブのロボットダンス、三角ポーズなど多彩な振り付けを披露。マクドナルドCM史上“最高難易度”ともいわれる振り付けにも挑戦しており、HANAのファンである伊藤はNAOKOとの共演に続き、“推し活”として同グループのCHIKAとの新たな共演を実現した。
また今年は、茶うさぎ＆黒うさぎをあしらった数量限定パッケージも登場。SNS映えする愛らしいビジュアルにも注目が集まりそうだ。
■HANA・CHIKA、伊藤沙莉コメント
――今回お2人は初共演となります。お互いの印象は？
CHIKA：「まず、かわいい。なんか本当にかわいくて、私は昔からドラマとかも見させていただいていたから“HANAを好き”と言っていただいたときに（息を呑むジェスチャー）って思ってたという感じです」
伊藤：「幸せの極みですね。本当に。かわいいなんていうものは、そのままお返ししますって感じなんですけど、最初グラフィックのときにあまりに目も見れない、しゃべれないみたいな状態になっちゃって、なんかそういうの失礼だなって思って今日は結構気合い入れてちゃんとしゃべるようにとかしてたんですけど、やっぱり夢みたい。本当に。しかもたまたま昨日行っちゃったから、ファンミーティングに。だから、なんか不思議な気持ちでいっぱいですけど、もうかっこよすぎて、才能の塊すぎて、本当に憧れ。かっこいいです（手でハートマーク）」
CHIKA：「ありがとうございます▽（ハートマーク）」
――撮影中、どんなお話をされていましたか？
CHIKA：「（伊藤が）ファンミーティングに来ていただいたことを“ありがとうございます”っていうのを話していました」
伊藤：「言わせていただきました。大好きなダンスの種類があってそれを見るとすごく興奮しますっていう話をさせていただきました」
――HANAの大ファンだという伊藤さんからCHIKAさんに質問を考えてきてくれたと。
CHIKA：「ありがとうございます」
伊藤：「今ちょっと忙しすぎてお休みは全然ないように勝手に思っているんですけど、お休みがあるときとかって、プライベートでもメンバーのみなさんと遊んだりとかご飯食べに行ったりとかするんですか？」
CHIKA：「あ、でも結構します」
伊藤：「ええーっ（驚き）」
CHIKA：「ただちょっと7人でいるとすごいから、7人で行くとかは中々ないんですけど、結構2、3（人）で行ったりとかします」
伊藤：「あぁ、そうなんだ。でもお買い物行くって昨日（ファンミーティングで）お話しされてましたもんね。ははっ（笑）」
CHIKA：「そうです、そうです。ついてきてもらったりして一緒に行ったりします」
伊藤：「あぁそうなんだ。もう仲良しが伝わってきて素敵です（手でハートマーク）」
――CHIKAさんが今後メンバーとやってみたいことは？
CHIKA：「お休みの日でですか？それこそ私カラオケにどうしても行きたくて、まだ１回も行けてないのでカラオケ行きたいです（笑）」
伊藤：「そうなんだ。え、メンバーでですか？」
CHIKA：「そうです。行ってみたいですね」
伊藤：「意外！」
――今年の秋に挑戦してみたいことはありますか？
伊藤：「秋か……」
CHIKA：「私は好き嫌いが多くて、やっぱ味覚の秋だからいろんな食べ物に挑戦したいです（ガッツポーズ）」
伊藤：「素敵。好物はあるんですか？」
CHIKA：「好物は納豆ご飯です（笑）」
伊藤：「健康的！（笑）そうなんだ」
CHIKA：「栗とか、ちょっとまだあんま苦手だから食べたいです」
伊藤：「じゃあその栗を拾いに行きたいです（笑）私が」
CHIKA：「絶対食べます（笑）」
伊藤：「絶対（笑）もうそれで、克服」