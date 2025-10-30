ROIROM本多大夢＆浜川路己、初の執事姿で新CM登場 普段の癒しルーティン明かす
【モデルプレス＝2025/10/30】「ROIROM（ロイロム）」として活動する本多大夢（HIROMU）と浜川路己（ROI）が出演する日東紅茶の新WEB CM「あなたはどっちのミルクティー？」編が、10月30日より公開された。
【写真】涙を流した思い出のレッスン場で踊るROIROM
本CMでは、本多と浜川が初の執事姿で登場。ひと息つこうとした主人公に、執事風の衣装をまとった2人が2種類のミルクティーを淹れながら、それぞれの商品をおすすめするストーリーが展開される。「気分やシーンで飲み分けて、ほっと一息ついてほしい。」という想いが込められたCMになっている。
またメイキング動画では、2人の素の表情やインタビューも収録。仲良く楽しく撮影に臨む2人の様子が収められている。（modelpress編集部）
― 初の“執事風衣装”でのCM出演でしたが、いかがでしたか？
初めて執事風の衣装を着て、撮影に臨みました。背筋が伸びるというか、所作も綺麗にしなくちゃという気持ちになりました。すごく上品な撮影になったので楽しかったです。
― 普段の生活の中で自分を癒すルーティンとして取り入れていることはありますか？
僕の場合は“香り”です。香りが好きなので、自分の家でも部屋ごとに匂いを変えていて。玄関、リビング、寝室、お手洗い、洗面所…何種類香りがあるか分からないくらい。このミルクティーの香りも、何ならミルクティーを注いで部屋に置いておきたいぐらい、落ち着くリラックスできる香りでした！
― 初の“執事風衣装”でのCM出演でしたが、いかがでしたか？
僕も初めて執事風の衣装を着ました。ちょっと緊張もありましたが、ミルクティーを飲みながら撮影中にリラックスなんかしちゃったりして、とても楽しい撮影でした。
― 普段の生活の中で自分を癒すルーティンとして取り入れていることはありますか？
甘いものがすごく好きなので、自分のご褒美にミルクティーを買ったりします。あと、チャイとマカロンとカヌレが僕のご褒美セットなので、皆さんもチャイとか、ミルクティーとか、自分へのご褒美として甘いものを食べてみてほしいなと思います。
― 秋が深まるこの季節、普段の過ごし方で特に楽しみにしていることや習慣はありますか？
半袖＋ダウンで散歩に行って、公園でダウンを脱いで、大の字で日向ぼっこしながら寝ることです。そこに温かい飲み物も持って行きます。逆サウナのようなイメージです。外気は冷たいのに太陽の光は暖かいのが気持ちよくてリラックスできるんです。冬の風と、秋の香りを感じています。
【Not Sponsored 記事】
