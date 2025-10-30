“HANA推し”伊藤沙莉、CHIKAと夢の初共演「幸せの極み」撮影前日にはファンミにも参加
【モデルプレス＝2025/10/30】女優の伊藤沙莉と7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）のCHIKA（チカ）が、11月4日より放映される「マクドナルド」の新CMに出演。初共演となる2人が、「三角チョコパイの歌」にあわせたキレのあるダンスを披露している。
日本マクドナルドは、秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」より、5年ぶりに復活する「三角チョコパイ ティラミス」を11月5日より全国のマクドナルド店舗にて期間限定販売。また、現在販売中のアーモンドの食感ととろ〜りチョコクリームが魅力の不動の定番人気商品「三角チョコパイ 黒」も引き続き楽しむことができる。「三角チョコパイ」は、2007年の初登場以来、秋冬の訪れを告げる季節限定スイーツとして、多くのお客様に親しまれてきた。何層にも丁寧に重ねられたサクサクのパイ生地と、とろ〜りとしたクリームの絶妙なハーモニーが特長で、毎年異なるフレーバーを展開しながら、幅広い世代に愛されている。ティータイムのひとときや、自分へのご褒美としても人気の、寒い季節にぴったりなホットスイーツだ。
2020年に期間限定で登場し好評を博した「三角チョコパイ ティラミス」が、この度5年ぶりに復活。今回の「ティラミス」は、マスカルポーネチーズを使用したチーズチョコクリームと、ほろ苦いコーヒークリームを、何層にも重ねたサクサクのパイ生地で包み込んだ、大人向けの濃厚な味わいが特長だ。チーズチョコクリームにはココアクッキーを配合し、濃厚さと食感にアクセントを加えた。そして今回は、新たにザクザク食感のコーンクラッシュを加えることで、チョコクリームの甘みとなめらかな食感のコントラストをさらに際立たせ、“ザクとろ”食感にパワーアップ。より一層、奥行きのある味わいをお楽しみいただける期間限定の1品に仕上がっている。
不動の定番商品である「三角チョコパイ 黒」は、2023年にチョコクリームをより濃厚な味わいにリニューアル。チョコクリームと、チョコクリームに入ったアーモンドの食感、サクサクのパイ生地のハーモニーをお楽しむことができる。加えて、2025年はうさぎをモチーフにした数量限定パッケージで商品を提供。「三角チョコパイ ティラミス」は茶うさぎ、「三角チョコパイ 黒」は黒うさぎのイラストをあしらった。
11月4日より放映される新テレビCMでは、マクドナルドCM初出演となるHANAのCHIKAが、伊藤と共演。白樺が美しい公園を舞台に、おふたりがマクドナルドのテレビCMダンス史上最高難易度ともいえる「三角チョコパイの歌」にあわせた“キレキレダンス”を披露し、「チョコパイの季節」を華やかに盛り上げる。CHIKAを「才能の塊すぎて、本当に憧れ」と語る伊藤。撮影現場では、2人のあまりの相性の良さに魅了された監督から、追加のリクエストが連発。CMに散りばめられたアドリブシーンも見どころの1つとなっている。
伊藤はCHIKAとの共演を「幸せの極み」と語る。撮影前日にはHANAのファンミーティングにも参加しており、「初対面では目も見られなかったので、今日は気合いを入れてきました！」とのこと。一方のCHIKAも「昔からドラマを観ていたので感激です」と相思相愛のペアが誕生した。そして、お馴染みの三角ポーズはもちろん、アドリブのロボットダンスから、この季節を待ち侘びたゾンビのような振り付けまで、これまでのシリーズの中でも特に多種多様な振り付けも。まるで姉妹のような装いで、息ぴったりに踊るお2人の姿を見ることができる。（modelpress編集部）
― 今回お2人は初共演となります。お互いの印象は？
CHIKA：「まず、かわいい。なんか本当にかわいくて、私は昔からドラマとかも見させていただいていたから“HANAを好き”と言っていただいたときに（息を呑むジェスチャー）って思ってたという感じです。」
伊藤：「幸せの極みですね。本当に。かわいいなんていうものは、そのままお返ししますって感じなんですけど、最初グラフィックのときにあまりに目も見れない、しゃべれないみたいな状態になっちゃって、なんかそういうの失礼だなって思って今日は結構気合い入れてちゃんとしゃべるようにとかしてたんですけど、やっぱり夢みたい。本当に。しかもたまたま昨日行っちゃったから、ファンミーティングに。だから、なんか不思議な気持ちでいっぱいですけど、もうかっこよすぎて、才能の塊すぎて、本当に憧れ。かっこいいです。（手でハートマーク）」
CHIKA：「ありがとうございます◆（※◆は正しくは「ハート」）」
― 撮影中、どんなお話をされていましたか？
CHIKA：「（伊藤さんが）ファンミーティングに来ていただいたことを“ありがとうございます”っていうのを話していました。」
伊藤：「言わせていただきました。大好きなダンスの種類があってそれを見るとすごく興奮しますっていう話をさせていただきました。」
― HANAの大ファンだという伊藤さんからCHIKAさんに質問を考えてきてくれたと。
CHIKA：「ありがとうございます。」
伊藤：「今ちょっと忙しすぎてお休みは全然ないうに勝手に思っているんですけど、お休みがあるときとかって、プライベートでもメンバーの皆さんと遊んだりとかご飯食べに行ったりとかするんですか？」
CHIKA：「あ、でも結構します。」
伊藤：「ええーっ。（驚き）」
CHIKA：「ただちょっと７人でいるとすごいから、７人で行くとかは中々ないんですけど、結構２、３（人）で行ったりとかします。」
伊藤：「あぁ、そうなんだ。でもお買い物行くって昨日（ファンミーティングで）お話しされてましたもんね。ははっ。（笑）」
CHIKA：「そうです、そうです。ついてきてもらったりして一緒に行ったりします。」
伊藤：「あぁそうなんだ。もう仲良しが伝わってきて素敵です。（手でハートマーク）」
― CHIKAさんが今後メンバーとやってみたいことは？
CHIKA：「お休みの日でですか？それこそ私カラオケにどうしても行きたくて、まだ１回も行けてないのでカラオケ行きたいです。（笑）」
伊藤：「そうなんだ。え、メンバーでですか？」
CHIKA：「そうです。行ってみたいですね。」
伊藤：「意外！」
― 今年の秋に挑戦してみたいことはありますか？
伊藤：「秋か…。」
CHIKA：「私は好き嫌いが多くて、やっぱ味覚の秋だからいろんな食べ物に挑戦したいです。（ガッツポーズ）」
伊藤：「素敵。好物はあるんですか？」
CHIKA：「好物は納豆ご飯です。（笑）」
伊藤：「健康的！（笑）そうなんだ。」
CHIKA：「栗とか、ちょっとまだあんま苦手だから食べたいです。」
伊藤：「じゃあその栗を拾いに行きたいです。（笑）私が。」
CHIKA：「絶対食べます。（笑）」
伊藤：「絶対（笑）もうそれで、克服。」
