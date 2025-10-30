清原果耶、得意ではなかったパクチーを“食べなくてはいけない機会に遭遇”その結果…
女優の清原果耶（23歳）が、「niko and ...（ニコアンド）」のキャンペーンムービーに出演。10月30日より全国の「niko and ...」店舗などで公開する。それに伴いインタビューに答え、“好みが変わったと感じた経験”について語った。
今回のキャンペーンムービーのテーマは「旅のキオク」。俳優の北村匠海（27歳）と清原にサブキャストを加えた4人を主人公とした計4本のムービーを公開する。日常の中でいつもと違う場所＝「日常における旅」に出かけ、思いがけない新しいものとの出会いをきっかけに、新しいお気に入りや得意料理、趣味ができた4人。その先の日常が変わるきっかけとなった日を、記念すべき日として回想するストーリーだ。
撮影後のインタビューで、「今回の動画のストーリーのように、ご自身の好みが変わったと感じた経験はありますか？」と聞かれた清原は「好みは…あぁ！あります。パクチーが昔あまり得意ではなかったんですけど、お友だちとご飯に行ったときにどうしてもパクチーサラダを…食べなくてはいけない機会に遭遇して（笑）」と笑い、「そこで『いや、私はいいよ』って言うのも（違う）かぁ、と思いながら、取り皿に大量に盛られたパクチーをわっせわっせと食べていたら、食べられるようになっちゃって。今、パクチー好きです」と語る。
北村は「僕はパクチー食べられるんですけど、でも大量には食べられないかもしれない」と話すと、清原は「うん。でもびっくりしました、たぶん（私の）体も。『え、こんなに？』みたいな（笑）」と語った。
