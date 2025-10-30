北村匠海「パンにまつわるドラマをやりつつ、毎日おにぎり食べてました」
俳優の北村匠海（27歳）が、「niko and ...（ニコアンド）」のキャンペーンムービーに出演。10月30日より全国の「niko and ...」店舗などで公開する。それに伴いインタビューに答え、「朝食はご飯派ですか？ パン派ですか？」との質問に答えた。
今回のキャンペーンムービーのテーマは「旅のキオク」。北村と女優の清原果耶（23歳）にサブキャストを加えた4人を主人公とした計4本のムービーを公開する。日常の中でいつもと違う場所＝「日常における旅」に出かけ、思いがけない新しいものとの出会いをきっかけに、新しいお気に入りや得意料理、趣味ができた4人。その先の日常が変わるきっかけとなった日を、記念すべき日として回想するストーリーだ。
撮影後のインタビューで、「朝食はご飯派ですか？ パン派ですか？」と聞かれた北村は「僕はパンにまつわるドラマ（※朝ドラ『あんぱん』）をやりつつ、毎日おにぎり食べてました」と答え、「朝も昼もおにぎりを食べてて。おにぎり好きなんですよ。っていうか、おにぎりがすこぶる好きなんだということに気付いた。もちろんパンも大好きで、焼きたてのパンを作ってくださったりするんですけど、朝はなんかね、おにぎりと…よくあるじゃないですか、現場に出る朝ごはん（おにぎり2個と簡単なおかずがセットになったお弁当）」と語る。
そして「あれが一番いい。おにぎり2個と」と話すと、清原も「安定しますよね。心が」と頷き、北村は「安定。そう。『始まったな』っていう感じがします」と語った。
今回のキャンペーンムービーのテーマは「旅のキオク」。北村と女優の清原果耶（23歳）にサブキャストを加えた4人を主人公とした計4本のムービーを公開する。日常の中でいつもと違う場所＝「日常における旅」に出かけ、思いがけない新しいものとの出会いをきっかけに、新しいお気に入りや得意料理、趣味ができた4人。その先の日常が変わるきっかけとなった日を、記念すべき日として回想するストーリーだ。
そして「あれが一番いい。おにぎり2個と」と話すと、清原も「安定しますよね。心が」と頷き、北村は「安定。そう。『始まったな』っていう感じがします」と語った。