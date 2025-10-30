清原果耶“最近食べて美味しかったもの”語る「何度も食べたくなる味です」
女優の清原果耶（23歳）が、「niko and ...（ニコアンド）」のキャンペーンムービーに出演。10月30日より全国の「niko and ...」店舗などで公開する。それに伴いインタビューに答え、“最近食べて美味しかったもの”について語った。
今回のキャンペーンムービーのテーマは「旅のキオク」。俳優の北村匠海（27歳）と清原にサブキャストを加えた4人を主人公とした計4本のムービーを公開する。日常の中でいつもと違う場所＝「日常における旅」に出かけ、思いがけない新しいものとの出会いをきっかけに、新しいお気に入りや得意料理、趣味ができた4人。その先の日常が変わるきっかけとなった日を、記念すべき日として回想するストーリーだ。
撮影後のインタビューで、「得意料理や最近食べて美味しかったものを教えてください」と聞かれた清原は「好きで通っているお寿司屋さんがあるんですけど、そこに最近行って。一風変わったお寿司なんですけど、シャリに、湯葉と海苔といくらと、オリーブオイルとお塩がかかったお寿司があって、それがすごい美味しかったです」と回答。
北村は「美味しそう。湯葉、好き」と興味津々、清原は「初めて食べたときびっくりしたんですけど。『オリーブオイル！？』と思って。でもすごい美味しくて、何度も食べたくなる味です」と語った。
今回のキャンペーンムービーのテーマは「旅のキオク」。俳優の北村匠海（27歳）と清原にサブキャストを加えた4人を主人公とした計4本のムービーを公開する。日常の中でいつもと違う場所＝「日常における旅」に出かけ、思いがけない新しいものとの出会いをきっかけに、新しいお気に入りや得意料理、趣味ができた4人。その先の日常が変わるきっかけとなった日を、記念すべき日として回想するストーリーだ。
北村は「美味しそう。湯葉、好き」と興味津々、清原は「初めて食べたときびっくりしたんですけど。『オリーブオイル！？』と思って。でもすごい美味しくて、何度も食べたくなる味です」と語った。