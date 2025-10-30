もうすぐ28歳の北村匠海、“27歳の1年間”はどんな年だった？
俳優の北村匠海（27歳）が、「niko and ...（ニコアンド）」のキャンペーンムービーに出演。10月30日より全国の「niko and ...」店舗などで公開する。それに伴いインタビューに答え、“27歳の1年間”を振り返った。
今回のキャンペーンムービーのテーマは「旅のキオク」。北村と女優の清原果耶（23歳）にサブキャストを加えた4人を主人公とした計4本のムービーを公開する。日常の中でいつもと違う場所＝「日常における旅」に出かけ、思いがけない新しいものとの出会いをきっかけに、新しいお気に入りや得意料理、趣味ができた4人。その先の日常が変わるきっかけとなった日を、記念すべき日として回想するストーリーだ。
撮影後のインタビューで、「北村さんは11月3日に28歳のお誕生日を迎えられます。27歳の1年はどんな年でしたか？」と聞かれ、北村は「この1年はもう、ほぼほぼ一つの作品にずっと携わっていたというのが、28歳になる頃にはそんな感想なのかもしれないですけど…なんて言うのかな。人生を考える年だった。1年」と回答。
そして「この先をちゃんとすごくリアルに、どう生きよう、何しようとか、そういうのをものすごいリアルに考える1年でしたね。『リアル』っていうのがこの1年だったかもしれない」と話し、「今までは距離感があった。自分が30歳になって、こういうことやってて…みたいなのが目標みたいなことでしかなかったものが、すごくリアリティーを帯びた1年でした」と語った。
