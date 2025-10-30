芳根京子、岩塚製菓のロングセラー商品「味しらべ」の新CMに

女優の芳根京子（28歳）が、岩塚製菓のロングセラー商品「味しらべ」の新CMに出演。11月1日より、「味しらべ中」篇の放映を開始する。



今回の新CM「味しらべ中」篇は、自宅の庭でリラックスする芳根が登場。穏やかな秋の昼下がり、ウッドデッキに腰かけて「味しらべ」を手に取る芳根は、「なんでも君は日本のお米だけでできているそうじゃないか」と語りかけ、「ふ〜ん、ホントかな？」とつぶやきながら一枚をパクリ。サクッと軽やかな音とともに思わず笑顔がこぼれ、そのおいしさを実感する芳根の姿が印象的だ。



「味しらべ」の日本のお米100％へのこだわりと、繊細な甘じょっぱさが織りなすやさしい味わいが、芳根の自然体な演技を通して表現され、温かみを感じさせるCMに仕上がっている。