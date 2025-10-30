芳根京子、最近「やさしさがしみたな〜」と感じたこと
女優の芳根京子（28歳）が、岩塚製菓のロングセラー商品「味しらべ」の新CMに出演。11月1日より、「味しらべ中」篇の放映を開始する。それに伴いインタビューに答え、「最近『やさしさがしみたな〜』と感じたエピソード」について語った。
今回のCMに「甘じょっぱいが、やさしくしみる」というフレーズがあることにちなみ、撮影後のインタビューでは「芳根さんが最近『やさしさがしみたな〜』と感じたエピソードはありますか？」と質問を受ける。
これに芳根は「今日の、撮影で映像を見るとすごく、秋っぽさが出てるCMになっていると思うんですけど、実際は今、すごく外はまだ暑い時期に撮影をしていまして、とにかく周りのメイクさん、スタイリストさん、マネージャーさんたちがみんな、氷のうを私に当ててくれて。そのおかげで、とても爽やかな映像に、秋晴れな映像になったかな〜と思うので。やっぱり周りの方々には感謝ですね。やさしさがしみました」と語った。
今回のCMに「甘じょっぱいが、やさしくしみる」というフレーズがあることにちなみ、撮影後のインタビューでは「芳根さんが最近『やさしさがしみたな〜』と感じたエピソードはありますか？」と質問を受ける。