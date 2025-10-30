「niko and ...」北村匠海＆清原果耶、“旅のキオク”テーマのムービー公開

俳優の北村匠海（27歳）、女優の清原果耶（23歳）が、アダストリアのスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」のキャンペーンムービーに出演。10月30日より全国の「niko and ...」店舗などで公開する。



今回のキャンペーンムービーのテーマは「旅のキオク」。北村と清原にサブキャストを加えた4人を主人公とした計4本のムービーを公開する。日常の中でいつもと違う場所＝「日常における旅」に出かけ、思いがけない新しいものとの出会いをきっかけに、新しいお気に入りや得意料理、趣味ができた4人。その先の日常が変わるきっかけとなった日を、記念すべき日として回想するストーリーだ。



期待通りではなく、予想外の出会いによって意外な「にあう」が見つかるというストーリーを通して、「niko and ...」のブランドキャッチコピー“であうにあう”というメッセージを表現した。



楽曲は、奥田民生の名曲「さすらい」を、歌手の永野亮、岩崎優也、かめがいあやこ、室田夏海の4人がマイクリレーをしながら合唱スタイルで歌い上げている。