ＶＴｕｂｅｒの常闇（とこやみ）トワが２９日、東京・有明アリーナで「Ｔｏｋｏｙａｍｉ Ｔｏｗａ ２ｎｄ Ｌｉｖｅ “ＳＨＩＮｉｅｒ”」を開催した。

持ち前のロックを目いっぱい響かせた。「ライブタイトルの『ＳＨＩＮｉｅｒ』は、光るとか輝くという意味。みんなの心を輝かせるようなライブにしていきます」。そう宣言した通り、ハイテンポな活気ある曲を中心に歌唱。約２時間にわたってファンのボルテージをＭＡＸに保ち続けた。

２年前の初ライブと比べ「もちろん緊張したけど、前回よりはしなかった。そこは成長かな」と胸を張る。倍の広さとなった会場も満員になり「こんなにびっしり埋まるんだね…」としみじみ。中には、飛行機に１２時間以上乗って駆けつけたという海外ファンの姿もあり、人気と実力の両方で大きくなった姿を見せつけた。

初めてオリジナル楽曲をリリースしたのは２１年。デビュー前からさまざまなロックバンドに親しみ、自身もロック歌手を夢見て歩んできた。

しかし、ここ２年は「かわいい」を前面に押し出したアイドル楽曲がＳＮＳなどでトレンドに。「やりたいことと、はやりの違いがめちゃくちゃあった」。楽曲制作時には自身も流行の曲調に寄せるか悩んだ。

それでも、「やりたいことをやった方が、ファンのみんなもついてきてくれるはず」と原点回帰。８日にはロックを多く並べた２枚目アルバム「ＳＨＩＮ」をリリースし、この日も同作に収録されている「命の洗濯」「不可視」など全１９曲を歌い上げた。

葛藤を乗り越えた今は「みんなも悩むことがあるかもしれないけど、トワの前向きな曲を聴いて元気になってくれたら」と言い切る。「３回目のライブもできるように頑張るので、これからもついてきてくれるとうれしいです」。もう迷うことはない。自分の信じたロック道を進み続けていく。（松下 大樹）

◆常闇 トワ（とこやみ・とわ）２０２０年１月３日、バーチャルＹｏｕＴｕｂｅｒ（ＶＴｕｂｅｒ）が所属する事務所「ホロライブ」の４期生としてデビュー。誕生日は８月８日。２１年２月、初のオリジナル楽曲「Ｐａｌｅｔｔｅ」をリリース。身長１５０センチ。愛称・トワ様。