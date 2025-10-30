４人組グループ「ふぉ〜ゆ〜」が２９日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで全国ツアー「４Ｕ．ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５ ３９×４＝イイコロ」（５会場１１公演）の渋谷公演初日を迎えた。

過去最多となる２万４５００人を総動員。ロックテイストの衣装で登場した越岡裕貴（３９）は「いらっしゃいませ！」と呼びかけた。新曲「星屑の譜―ウタ―」など全２０曲を披露した。

ＭＣでは居酒屋風のセットを取り入れ、２５分以上のトークを展開した。リーダー・福田悠太（３８）は「４人とも（今年で）３９歳。サンキュー、感謝の年ということでいつもありがとうございます」と一礼。辰巳雄大（３８）はツアー名にかけて「脂の乗った『いい頃』ですね」と続けた。

来年は結成１５周年の記念イヤー。辰巳が「ふぉ〜ゆ〜を諦めないでよかった」とつぶやくと、ファンからは温かい拍手が送られた。福田は「１５周年でイチゴ（１５）ちゃん。でっかい花火を打ち上げられるように頑張ります」。松崎祐介（３９）は「イチゴのぬいぐるみをかぶって登場したりして」と冗談を飛ばすなど、終始笑いにあふれたライブになった。